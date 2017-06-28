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Клипы "Иванушек" с Олегом Яковлевым

29.06.2017 10:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Фанаты вспоминают песни и клипы экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который скоропостижно скончался в больнице утром в четверг.

Клипы "Иванушек" с Олегом Яковлевым
© Sputnik Григорий Сысоев
Экс-солист группы "Иванушки International" Яковлев скончался в Москве

Олег Яковлев — бывший солист российской поп-группы "Иванушки International". Вместе с коллективом Яковлев исполнил всем известные хиты "Тополиный пух", "Снегири", "Букет сирени" и другие. Последнее время Яковлев занимался сольной карьерой, однако для многих он по-прежнему оставался "светленьким из "Иванушек".

Скончался Яковлев утром в четверг — от последствий тяжелой пневмонии. Накануне певец был госпитализирован, однако медикам так и не удалось спасти артиста. Sputnik вспомнил пять клипов с участием Яковлева.

Яковлев, несмотря на популярность среди девушек, не был женат: 47-летний артист проживал с Александрой Куцевол. Детей у них не было, зато у Яковлева уже были внучатые племянники.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший солист известной российской группы скончался в этот четверг от тяжелой пневмонии.

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