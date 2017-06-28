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В Свислочи построят многофункциональную спортивную площадку и тренажерный комплекс
29.06.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by
В Свислочи, которая готовится к областному фестивалю-ярмарке «Дажынкі-2017», планируется построить многофункциональную спортивную площадку и тренажерный комплекс. Спортивные сооружения разместятся в городском парке,
Старая баскетбольная площадка будет демонтирована. На ее месте появится многофункциональная спортивная площадка площадью 20 на 40 метров. Здесь будет место для игры в волейбол, футбол и баскетбол, занятий большим теннисом. Рядом разместится тренажерный комплекс. В дни главного праздника аграриев на новой площадке планируют провести областную спартакиаду среди сельских жителей «Золотой колос» и областные соревнования по игре в городки.
Как рассказал заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Свислочского райисполкома Александр Криштофик, в райцентре два года назад построена тренажерная площадка. Она активно используется жителями. Новые спортивные сооружения позволят улучшить условия для занятий спортом свислоччанами, привлечь больше молодежи к здоровому образу жизни.
Городской парк благодаря обновлению может стать любимым местом отдыха жителей райцентра. Сейчас он благоустраивается. ОАО «Волковысское ремонтно-строительное предприятие № 1» заасфальтировало дорожки, будут установлены новые скамейки, обновят и ограждение.
Активно ведутся работы в рамках подготовки к главному празднику аграриев и на других объектах. В райцентре благоустраивают улицы, ремонтируют фасады зданий.
К празднику проведут капитальный ремонт районного Центра культуры и народного творчества, реконструкцию здания историко-краеведческого музея, главного корпуса центральной районной больницы. В спортивной школе олимпийского резерва будет обновлен борцовский зал, обустроены раздевалка и душевые.
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Старая баскетбольная площадка будет демонтирована. На ее месте появится многофункциональная спортивная площадка площадью 20 на 40 метров. Здесь будет место для...
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