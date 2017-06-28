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Сильный ветер повалил в Лунинце деревья

29.06.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Мощный порывистый ветер 19−21 м/с с дождем и грозой прошелся по Лунинецкому району вечером 28 июня, пишет Медиа-Полесье.


Фото: Медиа-Полесье

В центре города сломано несколько деревьев. По сообщению электросетей, обесточивания от электроэнергии в районе не было.

При этом на 29 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных гроз, града, сильных ливней и ветра порывами 15−20 м/с. В большинстве районов Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30… 34 °C, по югу местами +35…36°С.

 
 
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Мощный порывистый ветер 19-21 мс/с с дождем и грозой прошелся по Лунинецкому району вечером 28 июня.

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