Сильный ветер повалил в Лунинце деревья

Мощный порывистый ветер 19−21 м/с с дождем и грозой прошелся по Лунинецкому району вечером 28 июня, пишет Медиа-Полесье.



Фото: Медиа-Полесье

В центре города сломано несколько деревьев. По сообщению электросетей, обесточивания от электроэнергии в районе не было.

При этом на 29 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных гроз, града, сильных ливней и ветра порывами 15−20 м/с. В большинстве районов Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30… 34 °C, по югу местами +35…36°С.