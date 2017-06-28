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Сильный ветер повалил в Лунинце деревья
29.06.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Мощный порывистый ветер 19−21 м/с с дождем и грозой прошелся по Лунинецкому району вечером 28 июня,
В центре города сломано несколько деревьев. По сообщению электросетей, обесточивания от электроэнергии в районе не было.
При этом на 29 июня в Беларуси объявлен
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Мощный порывистый ветер 19-21 мс/с с дождем и грозой прошелся по Лунинецкому району вечером 28 июня.
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