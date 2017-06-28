В Карпаты с 50 долларами. Сотрудник сайта дешевых перелетов о том, как недорого облететь весь мир

Стас Рабунский из vandrouki.by в свои 24 года объездил 35 стран и посетил несколько континентов. При этом самая дешевая его поездка была в украинские Карпаты. За две недели он смог уложиться в 50 долларов. В течение года он проводит в Беларуси всего несколько месяцев. Профессия дизайнера позволяет зарабатывать деньги удаленно. Молодой человек поделился своим опытом дешевых поездок и рассказал, на что надо обращать внимание при полетах лоукостами.



Стас Рабунский, 24 года, дизайнер. К сообществу vandrouki.by присоединился в 2014 году.

Vandrouki.by — сайт о недорогих способах путешествий. На нем размещают информацию про акции авиакомпаний, автобусных перевозчиков, туристических сервисов, отеле, туроператоров и тем самым доказывают: чтобы увидеть мир, необязательно иметь много денег. Сейчас у сайта есть несколько версий: дешевые полеты для белорусов, россиян, украинцев и туристов из Средней Азии. У версии для белорусов до 500 тысяч пользователей в месяц, в январе было около 400 тысяч.

«Все люди хотят путешествовать дешево»

— Как появился Vandrouki.by?

— Все началось с сайта vandrouka.by. Он про путешествия по Беларуси и окрестностям. Это был проект идейного вдохновителя и основателя vandrouki.by. Он ездил по Беларуси, смотрел, фотографировал. Так вот на этом сайте была рубрика — «летаем по средам». Она была очень популярна. Так и появилась идея создать отдельный проект.

Кроме основателя у нас есть десять человек, которые составляют ядро сообщества. Мы все можем что-то писать на сайте, имеем доступ к нашим социальным группам.

Я больше занимаюсь оперативными вещами. Нам пишет много людей, и им нужно отвечать. Информацию по акциям выставляют редакторы. Но если я вижу какие-то неточности — что рейсы отменяют или их не подтверждают — то высылаю редакторам, чтобы они могли исправить.

Контент у нас скоропортящийся. Если его не использовать в ближайшие день-два, он станет неактуален. Поэтому его нужно мгновенно подавать заинтересованным.

У нас есть сборки: евротуры или кругосветки. Они менее скоропортящиеся. В них главное — логистика и понимание, что, например, из Осло в Бангкок летает авиакомпания Norvegian и что можно улететь за 150 евро. И если я знаю про такие сборки, то жду, когда у этой авиакомпании распродажа, и сразу же смотрю этот рейс. Билеты на него в таком случае можно купить и за 90 евро.

— Как путешествовать дешево? Например, если бы вы захотели съездить в Рейкьявик, что бы делали?

— Я бы открыл Википедию и нашел страницу аэропорта Рейкьявика на английском языке. Там бы посмотрел, какие авиакомпании туда летают, нашел бы ту, которая летает из самого близкого от меня города. Затем зашел бы на сайт этой авиакомпании и узнал, есть ли какое-то промо сейчас или нет, смогу ли я сэкономить какую-то сумму, если вступлю в клуб пассажиров авиакомпании.

Например, я собрался через месяц лететь, у меня есть какой-то бюджет, вижу, что из Вильнюса в Рейкьявик летает лоукост WizzAir. На сайте авиакомпании читаю: если вступить в их клуб, то мне дадут скидку на билеты при покупке на определенную сумму. Я понимаю, что, если буду покупать билеты в Исландию, то уже смогу чуть-чуть сэкономить. До Вильнюса дешевле всего стоят билеты на автобус, их я и куплю.

Чтобы найти недорогой перелет, надо быть настойчивым в своих намерениях и долго бить в одну точку. Все люди хотят путешествовать дешево. Какой смысл переплачивать? И например, не так сложно перейти на шведскую версию поисковика авиабилетов momondo и сэкономить 20 евро одним кликом или воспользоваться ошибочным тарифом. Это когда в системах бронирования случаются аномалии и перелеты продают за очень небольшие суммы. Классика ошибочных тарифов: перелет Амстердам-Гавана-Амстердам за 142 евро или Москва-Бангкок-Москва за 200 евро. Если человек купит билет по такому тарифу, то полетит.

Авиакомпании не отменяют такие тарифы. Некоторые агенты могут не подтвердить их на момент оплаты, но если вы уже оплатили, то полетите. На Западе в таком случае начинает действовать право, защищающее потребителя. Там за отмену билетов большие компенсации, и вас легче отпустить, чем разбираться.





— А если хочешь слетать в Америку?

— Я бы зашел в google и набрал «как полететь в Америку». Если написать, например, «купить билеты в Чикаго», то, скорее всего, выдаст метапоисковики skyscanner, aviasales или momondo. И уже в них нужно будет ввести город вылета и прилета и посмотреть, сколько это стоит.

— Какие города вылета лучше вводить белорусам?

— Сейчас есть распродажа у исландского лоукоста WOWAir. Билеты из Дании, Великобритании, Франции и Ирландии в США стоят около 100 долларов.

Если вы в метапоисковике городом вылета выберете Минск, то, скорее всего, вам предложат перелет с пересадкой в Москве. Если у вас есть шенгенская виза, то у лоукоста Norvegian из Осло есть рейсы в США по вполне приемлемым ценам. Обычная цена — где-то 200 евро в одну сторону.

До Осло из Вильнюса можно добраться лоукостами WizzAir или Ryanair, а до Вильнюса из Минска опять же — дешево доехать на автобусе.

— Если выбирать редкое направление, например, Лаос, что в таком случае делать белорусам?

— В основном люди ничего не делают. Человек заходит на сайт авиакомпании, которая летает из его города, и смотрит, что перелет дорогой, понимает, что не полетит — и процесс останавливается. Нужно показать ему, что бывают более низкие цены на билеты.

Например, возможно, дешевле лететь в Куала-Лумпур или Ханой и оттуда добираться в Лаос. Самое простое в этой ситуации взять skyscanner и просто методично пробивать: указать страной прилета Лаос и все соседние страны по очереди. И по очереди пробивать перелет из Москвы, Киева, а если есть виза, то и из европейских стран.

В ноябре-декабре, к примеру, билеты из Москвы до Ханоя, столицы Вьетнама, стоят 420 долларов туда-обратно. И уже оттуда до Лаоса можно добраться на автобусе не более, чем за 30 долларов в обе стороны. Но это обычные цены, мы в vandrouki находили более интересные варианты.

Когда я найду самую лучшую цену, то перейду на сайт агента или авиакомпании, которые продают билеты. В принципе метапоисковики работают только с проверенными агентами. Покупать билеты у авиакомпании считается более надежно. Но, например, в Юго-Восточной Азии, может быть так, что купить через авиакомпанию менее надежно, чем через агента.

«Билеты на самолет дешевле покупать за три месяца до вылета»

— За сколько месяцев лучше покупать билеты на самолет?

— Лучше всего за три месяца до вылета. Но если вы ищете суперсезонные варианты, то и раньше. Я имею ввиду полеты в Египет, Таиланд, Индию и Шри-Ланку зимой.

— К чему нужно быть готовым, если летишь лоукостом?

— Всегда надо читать мелкий шрифт при покупке билета и обязательно делать онлайн-регистрацию. Надо внимательно заполнять данные при покупке билеты. Чтобы поменять любые ошибки в дате, данных паспорта, имени, придется заплатить. И эта замена может стоить 100 евро, когда ты купил билет всего за десять. Билеты на лоукосты нельзя обменять, сдать. Это все подводные камни таких предложений. Вас на борту не будут кормить, не дадут бесплатно воды и за определенное место, если вы захотите сидеть рядом с другом, придется доплатить. Багаж тоже будет стоить дополнительных денег.

Когда я начинал летать лоукостами, то постоянно взвешивал рюкзак, чтобы не было перевеса. Было страшно переплатить. Но я знаю, что есть авиакомпании, которые в случае перевеса попросят что-нибудь из сумки достать и на себя надеть. Так было во Вьетнаме, например, с Nok Air. Я просто достал фотоаппарат и повесил на себя.





— Какой должна быть банковская карточка, чтобы оплатить билеты?

— Нужна платежная карта VISA или MasterCard. В ней должна быть подключена возможность оплаты через Интернет. Но в основном она подключена по умолчанию.

— Где лучше искать недорогое жилье?

— На сервисах airbnb.com, booking.com. Много жилья в Юго-Восточной Азии можно найти на сайте agoda.com. В США, знаю, есть hoteltonight.com. Там отели предлагают, как горящие туры. Бронировать жилье можно перед прилетом, все равно получится что-то найти.

— Вопросы с визой всегда нужно решать заранее?

— Нет. Например, во Вьетнаме туристу можно находиться 15 дней без визы, в Лаосе визу ставят по прибытию, и она стоит пять долларов. Американскую визу, конечно, надо делать заранее.

— Насколько важно знать иностранный язык?

— Не очень. Если ты едешь в страны Европы, Канаду или Америку, то английский язык знать важно. Во многих других странах большая часть населения сама его не знает. Люди во Вьетнаме по-английски могут говорить, как и ты, на бытовом уровне. И тебе все равно придется в странах вроде Шри-Ланки и Индии учить что-то на местном языке.

Но не надо забывать, что есть много красивых стран, где говорят по-русски.

«Люди думают, что vandrouki — это авиакомпания»

— Вы сами часто пользуетесь предложениями vandrouki?

— Да. AirAsia открыла маршрут Тегеран-Куала-Лумпур. Билет стоил около 100 долларов. Это недорого для рейса, который длился восемь часов. Правда, на нем не кормили и даже не давали воды. Но видите, я выжил.

В тот момент я был в Грузии и решил поехать на поезде в Баку, погулять там несколько дней, затем на местном лоукосте добраться до Тегерана, сделать там визу, побыть какое-то время еще в Иране и уже потом лететь в Куала-Лумпур. Так и сделал.

Такие вопросы задают пользователи vandrouki.by. Андрей основатель проекта, отвечает с юмором.

Иллюстрация: из группы вконтакте #путешественникгода

— Люди вам пишут в соцсетях?

— Да, прямо в личные сообщения. У нас есть группа вконтакте #путешественникгода, и мы там иногда выставляем некоторые диалоги.

Часто люди думают, что vandrouki — это авиакомпания или сайт, который что-то продает. Мы ничего не продаем. Мы просто ищем и ссылаемся на тот ресурс, где дешевле всего купить билет. Обычно люди уточняют цены на какие-то билеты или пишут, когда им надо куда-то улететь. Я бросаю им ссылки.

Иллюстрация: из группы вконтакте #путешественникгода

— К вам за советом белорусы в основном обращаются?

— Люди пишут из разных стран. На выходных я выступал на фестивале «Самоход», ко мне подошел парень из Перу и спросил, есть ли что-нибудь в Перу. А у нас как раз недавно был вариант туда из Амстердама.

— Белорусы, по вашим наблюдениям, много путешествуют?

— За все время, пока я езжу, встречал белорусов только на накатанных маршрутах: Вильнюс, Москва, Варшава, Киев, Рига. Если брать такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, Иран, то там видишь людей из США, Франции, Германии, Дании, Хорватии, Чехии, много поляков. Их я даже на Мадагаскаре встречал. Белорусов я там не видел.

Иллюстрация: из группы вконтакте #путешественникгода

— О чем это говорит?

— Я не знаю ответа на этот вопрос. Но это история не про доход. Потому что есть люди, которые ездят совсем без денег и для некоторых это даже фишка. Я когда ездил в Карпаты, мой бюджет на две недели был 50 долларов. И то это было с запасом.

Мы скинулись и купили в поход еды, да, я добирался на электричках из Минска до Ивана-Франковска через Брест и Ковель, но это говорит о том, что можно путешествовать, располагая небольшим бюджетом. Мы жили в палатках. В один день испортилась погода, и нам пришлось заночевать у местной бабушки. Она уступила нам свой дом, а сама пошла ночевать к соседке. С ней за гостеприимство мы рассчитались банкой сгущенки, тушенки и макаронами.

— Как по твоим оценкам изменились предпочтения путешественников?

— Массовый тренд, который был и раньше, — это Западная Европа. И эти тренды очень понятные — люди хотят туда, где лучше и, по их мнению, безопасно. Куда полетит человек отдыхать из Минска, если у него есть две недели отпуска? Скорее всего, в Европу или страны, которые себя позиционируют, как туристические. В ту же Турцию. Полетит ли он, например, в Ташкент на две недели? Не знаю. Кто-то полетит, но основная масса поедет в Европу. Нестандартные направления — для тех, кто по-другому думает, для кого путешествие не совсем даже отдых.