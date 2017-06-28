Из исправительного учреждения открытого типа 26 УДИН МВД, по Гродненской области, которое находится в деревне Гиновичи, сбежал 29-летний осужденный Шимановский Юрий Викторович. Сейчас его разыскивает милиция, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: uvd.grodno.by

Мужчине на вид: 25−30 лет, рост 175−178 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, имеются лобные залысины, глаза карие.

Был одет в короткую кожаную куртку коричневого цвета, черную майку с длинным рукавом, светлые бежевые джинсы. Обувь — черные матерчатые полукеды.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения осужденного сообщить по телефонам: 91−02−39, 79 -73−96 или же 102.