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Розыск! В Гродненском районе с "химии" сбежал осужденный
29.06.2017 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Из исправительного учреждения открытого типа 26 УДИН МВД, по Гродненской области, которое находится в деревне Гиновичи, сбежал 29-летний осужденный Шимановский Юрий Викторович. Сейчас его разыскивает милиция,
Мужчине на вид: 25−30 лет, рост 175−178 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, имеются лобные залысины, глаза карие.
Был одет в короткую кожаную куртку коричневого цвета, черную майку с длинным рукавом, светлые бежевые джинсы. Обувь — черные матерчатые полукеды.
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Из исправительного учреждения открытого типа 26 УДИН МВД, по Гродненской области, которое находится в деревне Гиновичи, сбежал 29-летний осужденный.
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