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Розыск! В Гродненском районе с "химии" сбежал осужденный

29.06.2017 11:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Из исправительного учреждения открытого типа 26 УДИН МВД, по Гродненской области, которое находится в деревне Гиновичи, сбежал 29-летний осужденный Шимановский Юрий Викторович. Сейчас его разыскивает милиция, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: uvd.grodno.by

Мужчине на вид: 25−30 лет, рост 175−178 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, имеются лобные залысины, глаза карие.

Был одет в короткую кожаную куртку коричневого цвета, черную майку с длинным рукавом, светлые бежевые джинсы. Обувь — черные матерчатые полукеды.
Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения осужденного сообщить по телефонам: 91−02−39, 79 -73−96 или же 102.

 
 
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Из исправительного учреждения открытого типа 26 УДИН МВД, по Гродненской области, которое находится в деревне Гиновичи, сбежал 29-летний осужденный.

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