Четвертое лето ни капли воды в кране. Так живут почти 300 человек в деревне Василевка Светлогорского района. Сельская скважина истощилась, в водопроводе горячей порой — сухо. Колодец один на всю деревню. Местные огороды спасает только дождь. Воду в Василевку по распоряжению местной власти привозят в двух бочках. Надежды на улучшение весьма туманные — у райисполкома нет денег, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».





Для 81-летней Надежды Лапей поход за водой — настоящее испытание. Колонка во дворе пересохла еще в мае. Теперь пенсионерка с сорокалитровым бидоном каждый день отправляется в конец улицы:

— В выходные приезжают родные из города, запасают мне водички. Но она быстро кончается — огород надо поливать, иначе что будем кушать по осени, на зиму что закатаем? Пенсии, мой миленький, без огорода не хватит. Поэтому и хожу каждый день с 40-литровым бидоном к бочке. Хорошо, что зять сварил специальную тележку…

У Марии Немцовой трое детей, муж каждый день привозит бочки с водой из соседней деревни:

— Простите за нелицеприятные подробности, но мы уже здесь все провоняли. Вода есть только в одном колодце и еле-еле течет из кранов на улице Набережной — она в низине. Для остальных привозят две бочки технической воды в разные части деревни. А что пить? Ходим в магазин за бутылями.

— В самые тяжелые времена колодцы работали, а теперь все засыпали, — перебивает односельчанку 77-летняя пенсионерка Татьяна Пищек. — Некоторые на огороды уже из реки воду возят — дожили!

— А в чем причина? Приезжал кто-то разбираться из райцентра?

— Говорят, истощилась скважина. Надо новую бить, а денег нет. Но водичка в скважине есть. Просто летом задвижки закрывают — у людей воды нет, а на ферму к бычкам течет. Получается, что коровы важнее людей…

Страсти начинают разгораться. В толпе вспоминают и про качество воды — мол, привозят техническую в ржавых бочках. И о том, что стиральные машины не работают — мокнет белье в лоханях, как 100 лет назад. Еще раз — про гибнущий урожай и хорошую дождливую погоду, что бог послал в этом году. Вспомнили и тех немногих, у кого есть деньги, чтобы пробить собственные колонки в огородах…

Сельский «сход» плавно перемещается в магазин, превращаясь в очередь. В обязательном списке покупок — вода, лимонад, квас.

Продавщица Наталья Куприянцева констатирует изменение спроса:

— Популярными стали большие бутыли с питьевой водой. Раньше они не особо шли. В деревне не принято воду покупать. А сейчас — востребованный товар.

Пока самые активные сельчане показывают мне путь к бочке с технической водой, обращаю внимание на огороды. И вправду — сушь. Где влаголюбивые огурчики и помидорчики? Только торчит ботва неприхотливого картофеля.

Сельское водоснабжение — тема, конечно, болезненная. В большинстве деревень коммуникации были проложены в конце 80-х, и с тех пор никто их не менял. Рыжая, ржавая вода в колонке часто — норма. Иногда трубы просто сгнивают. Проблемы обычно решаются по мере появления порывов, а здесь четыре лета подряд нет воды.

Председатель Красновского сельсовета Сергей Кавальчук заверил, что ее подвоз увеличился:

— Два прицепа-цистерны по 900 литров ежедневно доставляются на улицы Новая и Ленина. Однако люди недовольны: вода, мол, непригодная для питья, и ее не хватает. Поэтому сейчас в деревню дополнительно во вторник, четверг, субботу и воскресенье организованы рейсы 5-тонного молоковоза с питьевой водой.





Понятно, что это временное решение проблемы. Для коренного изменения ситуации районные власти не могут пока собрать средства. Работа ведется четвертый год, признается заместитель председателя Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник:

— Вода стала исчезать только в летний период. Осенью, зимой, весной — напор хороший. Начали разбираться в причинах. Сначала промыли, прочистили всю систему, но это не дало результата. Были проведены исследования и сделан вывод, что скважина, питающая населенный пункт, истощилась. Надо бурить новую. Однако это ведь не просто сделать дырку в земле. Современные технические требования обязывают также строительство мини-станции обезжелезивания. В итоге стоимость всего проекта около 200 тыс. рублей. Мы искали варианты финансирования в прошлом году: полсуммы выделит райисполком, еще половину — привлеченное предприятие. Однако не смогли найти партнера. Сейчас направлено письмо в Гомельский облисполком с просьбой о выделении необходимых средств. Ждем ответа. Если будет принято решение о финансировании, то новую скважину можно запустить в срок 5−6 месяцев и решить проблему водоснабжения в Василевке.

В Гомельском облисполкоме в курсе проблемы. Вот что сказал по этому поводу первый заместитель председателя Александр Микалуцкий:

— Ситуация у нас на контроле. Создана рабочая группа, которая изучит возможность не строительства новой скважины, а углубления действующей. Это можно сделать районными силами. Если углубление не даст необходимого результата, то областной бюджет готов помочь в финансировании нового проекта. Средства будут найдены. Говоря в целом о водоснабжении сельской местности в Гомельской области, могу отметить, что мы сейчас реализуем программу «Чистая вода» до 2020 года. «Хронических болезней» уже нет. Возможно, возникают острые моменты, но сегодня хватает сил и средств, чтобы их исправлять. Главное — на местах не прятать проблемы, а решать их сообща.