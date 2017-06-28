В День Независимости в центре Гродно поставят КПП и перекроют движение

ГРОДНО, 29 июн — Sputnik. Центр города 3 июля окружат турникетами, а на праздник будут пропускать через контрольно-пропускные пункты (КПП).

Попасть на мероприятие горожане смогут через 12 контрольно-пропускных пунктов в центре и через три таких пункта на Кургане Славы.

Установят 15 КПП

Пропускной режим на площади Ленина будет действовать 3 июля с 8:00 до 13:00. Для зрителей КПП будут стоять на перекрестке Дзержинского и 1 Мая, на площади Тызенгауза, два КПП разместятся на входе на площадь возле горисполкома, еще два — по улице Ожешко (возле облисполкома и возле почты). Еще шесть КПП будут установлены вдоль улицы Социалистической для участников шествия. Зрителей через них не пропустят.



© Фото: УВД Гродненского облисполкома Схема организации КПП при проведении праздничных мероприятий в Гродно

Вечером личный досмотр придется пройти всем горожанам, которые приедут на развлекательную программу и салют к Кургану славы. Два КПП установят со стороны проспекта Космонавтов и еще один на входе на Курган со стороны улицы Белуша.

Кого не пустят на праздник?

В милиции предупредили, что на праздник нельзя проносить алкоголь и предметы, которые могут угрожать жизни окружающих. Также не пустят подвыпивших гостей и людей в состоянии наркотического опьянения. Не разрешено приходить с велосипедами или приводить с собой домашних животных.

В милиции предупредили: сотрудники ОВД, которые будут отвечать за общественный порядок, могут проводить личный досмотр граждан, в том числе с помощью технических и специальных средств. Если человек от такого досмотра откажется, то на праздник его не пустят.

Водителям центр лучше объезжать

Праздничные мероприятия внесут коррективы и в движение транспорта. Так, с 08:00 до 13:00 движение будет закрыто по улицам Социалистическая, Батория, Кирова, Карла Маркса (на участке от Социалистической до Батория).



© Фото: УВД Гродненского облисполкома Схема ограничения движения транспорта в центральной части Гродно 3 июля

С 08:00 до 18:00 будет исключено движение транспорта по улицам Дзержинского (от ул. Социалистической до 17-го Сентября), Ожешко (от Ленина до Советской), 1 Мая (от Академической до Дзержинского), Горького (от пл. Тызенгауза до Мицкевича) и на площади Тызенгауза.