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Самолеты и вертолеты проводят репетицию ко Дню Независимости

29.06.2017 11:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Авиационная техника в небе над белорусской столицей вызвала бурное обсуждение пользователей социальных сетей.

Самолеты и вертолеты утром в четверг проводят репетицию парада ко Дню Независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля. Кроме военного парада с танками, БТРами и прочей боевой техникой, на празднике будет и шоу авиационной техники.

Репетицию перед праздником проводят утром в четверг — в небе над Минском пролетели десятки самолетов и вертолетов. Многие минчане фотографировали их и делились своими впечатлениями в социальных сетях.

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