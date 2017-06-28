Самолеты и вертолеты проводят репетицию ко Дню Независимости

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Авиационная техника в небе над белорусской столицей вызвала бурное обсуждение пользователей социальных сетей.

Самолеты и вертолеты утром в четверг проводят репетицию парада ко Дню Независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля. Кроме военного парада с танками, БТРами и прочей боевой техникой, на празднике будет и шоу авиационной техники.

Репетицию перед праздником проводят утром в четверг — в небе над Минском пролетели десятки самолетов и вертолетов. Многие минчане фотографировали их и делились своими впечатлениями в социальных сетях.