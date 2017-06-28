Чтобы айтишник жил подольше: как сделать кардиограмму через смартфон

Разработчики устройства Coremergy резюмировали — хоть в группе риска заболеваний сердца больше мужчин, вопрос диагностики беспокоит, скорее, женщин. Чтобы не вынуждать невнимательного к своему сердечному ритму мужчину записываться на прием к врачу-кардиологу, команда стартапа создала устройство, для работы которого понадобится только смартфон. Не нужно крепить на тело датчики — просто коснитесь пальцами устройства, и экран покажет вам кардиограмму сердца. К концу этого года разработчики планируют пустить прибор в продажу. Стоить он будет меньше ста долларов.

Будут ли врачи всерьез относиться к данным, накопленным не в медкарте, а на облачном сервере, и насколько достоверны данные Coremergy, с корреспондентом Sputnik обсудил с лидером проекта в Беларуси Андреем Дюсьмикеевым.

Вместо очереди в поликлинике — смартфон

— Приложить палец к смартфону и тут же получить ЭКГ — звучит впечатляюще, но насколько востребована ваша разработка? Уже есть отклики от аудитории и инвесторов?

— У нас есть несколько предложений от инвестиционных фондов и акселераторов, а также достаточно отзывов потенциальных клиентов. На выходных мы участвовали в инновационной части "Geek Picnic" в Санкт-Петербурге, где удалось протестировать значительную аудиторию и понаблюдать реакцию на наше устройство, понять, есть ли в нем потребность. Мы проанкетировали за два дня около ста женщин, а вот мужчины участвовали менее активно. Из анкет очевиден вывод — хоть болезнь скорее мужская, в группе риска 90% мужчин и только 10% женщин, но информацию о том, как обезопасить сердце, ищут по большей части женщины. Таково, по нашим наблюдениям, распределение ролей в парах. Именно женщины принимают решения, а потом говорят — я записала тебя на прием, купила тебе таблетки (более 60% опрошенных женщин). Мужчины же, пока не попадут в реанимацию, не уделяют внимание своему здоровью. Около 25% опрошенных считают, что с ними «всё обойдется!». Из опроса видно, что решение о необходимости сделать кардиограмму принимают самостоятельно только 19% опрошенных мужчин.

Опрошенные рассказали нам, что в поликлинику не ходят из-за очередей, недоверия к докторам, сложности попасть к кардиологу, нехватка времени (более 70%), — т.е. есть ряд серьезных причин, и потому сервис, который мгновенно может дать информацию о работе сердца — аритмии, тахикардии — кажется нам важным. Прибор моментально устанавливает основные нарушения в работе сердца.



© Sputnik / Елена Васильева Один из создателей устройства Coremergy Андрей Дюсьмикеев

На стенде в Петербурге с нами работал доктор, который давал посетителям рекомендации. Среди прочих к нам подошла молодая пара, и девушка изъявила желание проверить работу сердца. Мы удивились — это вашему молодому человеку нужно сердце проверить, но оказалось, что она дизайнер, работает по ночам с термосом кофе, и в самом деле оказалось, что у нее не все в порядке с сердцем.

Неудивительно, что айтишники, которые ведут сидячий образ жизни, работают по ночам, пьют кофе, а порой и курят, раньше тридцати пяти лет входят в зону риска, когда появляется одышка, перебои в работе сердца, пока плохо заметные и мало контролируемые. Возможность в любой момент сделать ЭКГ — это возможность выявить нарушения на ранней стадии, на которую обычно внимания не обращают. Устройство позволяет снимать данные о работе сердца в тот момент, когда чувствуешь дискомфорт, а не когда будет время дойти до доктора. Симптомы могут исчезнуть через полчаса, через день, и вы уже, скорее всего, не пойдете в поликлинику.

Когда есть "облако", в которое понемногу складываешь данные о работе сердца, это лучше демонстрирует общую картину. Ведь проще снять ЭКГ, приложив два пальца к прибору, чем теряться в догадках. По крайней мере, так кажется мне и большинству женщин. Мнение мужчин немного отличается. Что ж, с этого мы и начали: женщины заинтересованы в том, чтобы раньше времени не отправить спутника в путешествие по больницам, сохранить мужа, отца, кормильца и опору в своих путешествиях и планах.

— Как работает прибор и что кроме смартфона понадобится пациенту?

— Прибор снимает с пальцев и передает на смартфон электрические характеристики всех

мышц. Сердце — одна из них, и имеет свои уникальные параметры, мы выделяем показатели, дублируем верификацию электрического сигнала анализом частотных характеристик и выводим их на экран. Это наше небольшое "know-how". Есть две идеи дизайна: мы планируем сделать устройство в виде наклейки на телефон и массивная деревянная форма для тех, кто боится потерять небольшую наклейку. Сейчас у нас три тестовых устройства, а в конце июля будет сто, к концу года — уже промышленная партия, не менее тысячи.

— Насколько верифицированы данные, которые предоставляет прибор?

— В нашей команде два доктора, один из них — ведущий кардиохирург Беларуси. Второе направление — это микроэлектроника, и на нем работают еще два квалифицированных специалиста. У нас огромная база данных, мы проверяем, насколько валидный сигнал дает наше устройство. Сейчас мы продолжаем над ним работу, но это уже только математика, из "железа" выжали уже все, теперь работаем над повышением точности выделения чистого сигнала из шумов. Аналоги такого прибора в мире есть, мы отслеживаем конкурентов. Сейчас запускается шведский проект, создатели предлагают вешать кардиомонитор на грудь. Мы же сознательно отказались от того, чтобы что-то на себя вешать, хотели, чтобы для диагностики было достаточно касания пальцами. Осенью у нас запланирована большая работа с аритмологами по верификации сигнала ЭКГ-монитора и его возможностей по распознаванию аритмий.

По фитнес-браслету критическое состояние сердца определить невозможно

— Контролировать свое состояние предлагают многие сервисы. В чем отличие вашего устройства от фитнес-трекеров?

— Браслеты показывают не электрический сигнал, а пульсовую волну. Пульсовая волна отражает всплеск внутрисосудистого давления, которое возникает вследствие сокращения сердца, и остаточное давление, которым, с оговорками, можно называть давление, поддерживаемое тонусом сосудов во время диастолы. По сути это не электрический сигнал, а отражение изменения давления внутри сосуда. Это не ЭКГ, никакие критические состояния по браслетам определить нельзя. Это не может быть основанием ни для какого вывода в области кардиологии. Учащенный пульс или замедленный — это почти ничего не значит. Садится перед вами спортсмен с пульсом 50 — а для него это норма, он прекрасно себя чувствует.



© Sputnik Виталий Аньков Разрабатываемое устройство будет собирать информацию о состоянии вашего сердца в динамике, а не только в момент обращения к врачу

— А врачи готовы использовать данные, собранные таким образом, при выставлении диагноза?

— Ценность для врача — регистрация работы сердца в любой момент, в любом месте и при любых обстоятельствах. Это позволяет вовремя выявить как явные, так и скрытые нарушения до обращения к врачу. Например, было бы хорошо собирать данные не только в проблемные моменты, но и в спокойной обстановке или рисковых ситуациях. Поднялся по лестнице — сделал ЭКГ. Выпил водки — и тоже померял. Это поможет доктору, который будет готов к анализу таких данных. Он не станет гонять тебя с суточным монитором, который мало что покажет, когда человек будет контролировать себя и бояться сделать лишнее движение.

Мы анкетировали и докторов, как потенциальных пользователей. У молодежи устройство вызвало полный восторг, врачи постарше много внимания уделяют верификации данных, интересуются, можно ли заявить устройство как медицинский прибор. В любом случае, врачам куда проще работать с пациентом, который придет с некоторым количеством информации о работе своего сердца — по крайней мере, тем докторам, которые трудятся ради здоровья человека.

— Но доктора говорят — не читайте советы в Интернете, не ставьте себе диагнозы…

— Это устройство не ставит диагноз, оно выделяет проблемные параметры работы сердца и регистрирует их. ЭКГ-монитор может подсказать, что эти параметры близки к определенным критическим состоянием, но диагностику сервис не предоставляет. Он фиксирует все в виде полноформатного ЭКГ, чтобы в последующем с ним работать. Нужно иметь в виду, что прибор не заменяет специализированную кардиологическую помощь. Наш сервис выявляет проблему и позволяет при необходимости быстро и оперативно получить кардиологическую помощь. Кроме того, наш подход заставляет людей с большим вниманием отнестись к здоровью своего сердца, сформировать то, что на Западе называют «вовлеченность пациента».

— Когда же можно будет приобрести такой прибор?

— Пока мы не определились с производственной схемой и с тем, кто будет соинвестором — Беларусь, Россия или Китай. Стоить устройство будет меньше ста долларов, это мы определили.

— А откуда возникла идея сделать такой переносной кардиомонитор? Кто-то в команде решил подумать о будущем и побеспокоиться о здоровье?

— Было бы красиво, но на самом деле мы просто специализируемся в области автономных источников питания разного типа. Наша задача в том, чтобы отвязать сервисы от розетки, дать новое свойство и новое качество стандартному и привычному оборудованию. А медицинская часть команды стартапа давно готовила подобный проект. Поскольку нас связывает долгая личная дружба, то идея продукта родилась на стыке наших знаний и опыта в разработке.

Сейчас разберемся с кардиомонитором, и тогда, возможно, появятся другие сопутствующие сервисы.