День Независимости и День города: праздники Бобруйска

В этом году в Бобруйске празднуют юбилей города, 73-летие освобождения его от немецко-фашистских захватчиков и День Независимости Беларуси — празднование этих памятных дат удалось совместить в 2017-м. Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на эти дни в Бобруйске и, возможно, выбрать то, что вам придется по душе.

В четверг, 29 июня, в 10:00 пройдет футбольный турнир, посвященный 640-летию города. А уже в 11:00 состоится концерт-митинг, приуроченный к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Вечером, в 18:00 по площади Ленина пройдет марш-парад духового оркестра. На протяжении всех выходных в городе пройдет множество событий — от театрализованных выступлений прямо на улице города до ярмарок.

1 июля, в субботу, начнется со спортивного праздника и фестиваля еды. Те, кто решит, что спорт важнее гастрономии, смогут присоединиться к праздничному фитнес-марафону. А остальные могут отправиться в 15:00 на фестиваль еды "Запрашаем смачна есці" — он пройдет на ул. Горького. В этот же день вечером в городе пройдет концерт Ани Лорак — вход по билетам.

2 июля на площади Ленина в Бобруйске пройдет гала-представление уличных театров — посвящено это будет приближающемуся Дню Независимости.

И третьего июля город перейдет к самой торжественной части. В этот день в Бобруйской крепости пройдет митинг с возложением цветов к местам воинской славы. Там же можно будет посмотреть на показательное выступление духового оркестра.

Вечером 3 июля в 18.00 во Дворце Искусств пройдет концерт коллективов-участников фестиваля "Венок дружбы". В это же время начнется акция "Споем гимн вместе" — бобруйчане соберутся на площади Ленина. А уже в 22:55 там же бобруйчане смогут наблюдать праздничный фейерверк ко Дню Независимости.