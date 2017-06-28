Женщину, взявшую в долг у знакомых 20 тысяч рублей на учебу дочери, обвиняют в мошенничестве

45-летнюю жительницу Кобрина обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Брестской области.

С июня 2012 по июнь 2016-го женщина работала в музыкальной школе и брала у своих коллег и знакомых займы в размере от 50 евро до 1000 долларов. В нескольких случаях она поясняла, что средства нужны для оплаты дневного обучения в коммерческом ссузе областного центра своей совершеннолетней дочери и аренды ее жилья.

Некоторым кредиторам женщина при неоднократных напоминаниях о необходимости возврата долга передавала незначительные суммы. Однако она так и не выполнила свои обязательства в полном объеме, и пострадавшие обратились в милицию.

Всего было установлено 59 эпизодов завладения денежными средствами 33 граждан. К подследственной применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на ее имущество наложен арест.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.