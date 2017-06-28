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Женщину, взявшую в долг у знакомых 20 тысяч рублей на учебу дочери, обвиняют в мошенничестве
29.06.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by
45-летнюю жительницу Кобрина обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Брестской области.
С июня 2012 по июнь 2016-го женщина работала в музыкальной школе и брала у своих коллег и знакомых займы в размере от 50 евро до 1000 долларов. В нескольких случаях она поясняла, что средства нужны для оплаты дневного обучения в коммерческом ссузе областного центра своей совершеннолетней дочери и аренды ее жилья.
Некоторым кредиторам женщина при неоднократных напоминаниях о необходимости возврата долга передавала незначительные суммы. Однако она так и не выполнила свои обязательства в полном объеме, и пострадавшие обратились в милицию.
Всего было установлено 59 эпизодов завладения денежными средствами 33 граждан. К подследственной применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на ее имущество наложен арест.
Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
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Всего было установлено 59 эпизодов завладения денежными средствами 33 граждан.
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