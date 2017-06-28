Интерпол подключился к поиску пропавшей в Польше жительницы Бреста

Поиск пропавшей в Польше 41-летней жительницы Бреста Анжелики Замковец (Новицкой) будет координировать Национальное центральное бюро Интерпола, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.



Фото: ПСО «Ангел Брест»

Женщина уехала в Польшу 15 июня для трудоустройства. 21 июня она выехала на автобусе из города Пасленк в Варшаву. Там пропавшая должна была пересесть на автобус до Бреста. Последний раз на связь с родными женщина выходила в тот же день около 13.30 и сообщила, что опоздала на транспорт.

Знакомая пропавшей пояснила TUT.BY, что на следующий день после исчезновения ее видели около 11.00 в районе автовокзала «Заходни» в Варшаве. Она выронила рабочее приглашение, в котором был указан телефонный номер фирмы, где она работала.

С тех пор о местонахождении Анжелики Замковец ничего не известно. Помимо белорусских правоохранителей, в розыске женщины участвуют их коллеги из Польши, а также волонтеры.