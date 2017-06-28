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В Гродненской области мужчина предлагал за деньги помочь с работой. Теперь он в бегах
29.06.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 29-летнего жителя Гродненского района. Мужчина брал деньги за обещание подыскать людям работу, а потом скрылся. Подробности
Семь жителей Гродненской и Брестской области обратились с заявлением на 29-летнего Вячеслава Сеньковца. В период с февраля по март они откликнулись на объявление мужчины в интернете, где он обещал за деньги помочь устроиться на одно из сельхозпредприятий Гродненского района.
На самом деле мужчина не собирался помогать, получил 550 рублей — и скрылся. Кстати, он сам был безработным.
— Местонахождение подозреваемого в настоящее время устанавливается. Следствие не исключает, что он выехал за пределы Республики Беларусь, — рассказал официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.
Есть вероятность, что пострадавших еще больше. Во время расследования поступило очередное заявление из Гродно. В таком случае граждан просят обращаться по телефонам: 8 (0152) 72-41-57, 72−40−40 или 102.
Это уже не первый случай, когда мошенники наживаются на безработных. Ранее 52-летняя жительница Лиды подстрекала знакомую к даче взятки, чтобы та смогла получить место в организации (на самом деле несуществующей). Так были переданы 300 долларов, идет расследование.
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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вероятно, пострадавших еще больше.
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