В Гродненской области мужчина предлагал за деньги помочь с работой. Теперь он в бегах

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 29-летнего жителя Гродненского района. Мужчина брал деньги за обещание подыскать людям работу, а потом скрылся. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Гродненской области.

Семь жителей Гродненской и Брестской области обратились с заявлением на 29-летнего Вячеслава Сеньковца. В период с февраля по март они откликнулись на объявление мужчины в интернете, где он обещал за деньги помочь устроиться на одно из сельхозпредприятий Гродненского района.

Фото: пресс-служба СК

На самом деле мужчина не собирался помогать, получил 550 рублей — и скрылся. Кстати, он сам был безработным.

— Местонахождение подозреваемого в настоящее время устанавливается. Следствие не исключает, что он выехал за пределы Республики Беларусь, — рассказал официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.

Есть вероятность, что пострадавших еще больше. Во время расследования поступило очередное заявление из Гродно. В таком случае граждан просят обращаться по телефонам: 8 (0152) 72-41-57, 72−40−40 или 102.

Это уже не первый случай, когда мошенники наживаются на безработных. Ранее 52-летняя жительница Лиды подстрекала знакомую к даче взятки, чтобы та смогла получить место в организации (на самом деле несуществующей). Так были переданы 300 долларов, идет расследование.