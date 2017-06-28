Открытое письмо под названием «Как гомельский музей портит имидж Беларуси» на почту TUT.BY прислал гомельчанин Иван Сипаков. Автор обращения возмущен тем фактом, что в Гомельском дворцово-парковом ансамбле посетителей заставляют надевать бахилы. Подобное правило он называет дикостью. Особенно, отмечает Иван, ему стыдно перед иностранными туристами, ведь в самых известных музеях мира подобных правил нет.





«В лучших музеях мира: Лувре, Британском музее, Метрополитане, Рейксмузеуме, Эрмитаже хранятся ценнейшие экспонаты, но никто не заставляет посетителей надевать бахилы для их сохранности. Нет и никогда не было бахил и в Национальном художественном музее Беларуси. Лишь в исключительных случаях в исторических зданиях с очень хрупким и ценным напольным покрытием, например мозаикой, посетители надевают специальные войлочные тапочки. Таких зданий в мире единицы. Во всех остальных музеях цивилизованных стран нет никаких бахил. Для иностранных туристов требование надевать их выглядит глупой дикостью, — сокрушается мужчина.

Иван рассказал, что он уже не единожды предлагал руководству музея упразднить бахилы, но его рекомендация была отвергнута, обращался в вышестоящие органы, но воз и ныне там.

«Гомельскому музею почти 100 лет, и раньше там тоже не было никаких

бахил. По непонятным причинам их ввели лишь после реставрации здания.

Поэтому прошу Министерство культуры вмешаться и упразднить бахилы в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля, — стоит на своем читатель.

Мы связались с администрацией Гомельского дворцово-паркового ансамбля, чтобы узнать их позицию на этот счет. Действительно ли так необходимы бахилы в музее?

— Я в апреле вернулась из Варшавы, где побыла в очень многих музеях. К примеру, в варшавских Лазенках — это аналогичный нашему дворцово-парковый ансамбль, все ходят в бахилах, никто не видит в этом проблемы, — приводит пример генеральный директор учреждения Ирина Пыркова. — Да, во многих европейских музеях не требуют надевать бахилы. Но не стоит забывать, что многие из этих музеев работают всего несколько месяцев в году. Мы же работаем круглогодично, и наши погодные условия… вы видите, какие они. И тут дело даже не в том, что пострадает пол или ковер, пол помоем. У нас много экспонатов старинных и эта грязь с улицы, которую приносят посетители на обуви не лучшим образом отражается на них. В конце концов, это право музея — давать посетителям бахилы или делать ремонт каждый год.