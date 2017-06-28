Пропавшую в Польше брестчанку ищут вместе с Интерполом

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Местонахождение пропавшей в Польше брестчанки Анжелики Замковец до сих пор не известно, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.



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Женщина поехала в Польшу 15 июня, там она планировала трудоустроиться. Уже 21 июня она выехала из города Пасленк в Варшаву, чтобы потом пересесть на автобус до Бреста, однако на транспорт она опоздала.

С тех пор о местонахождении Анжелики Замковец ничего не известно. Сейчас найти женщину пытаются правоохранители.

"Мы контактируем с национальным бюро Интерпола в рамках данной ситуации", — рассказали Sputnik в областном УВД.

В розысках пропавшей брестчанки принимают участие не только белорусские, но и польские правоохранители, а также волонтеры. По разным сообщениям, последний раз ее видели на вокзале в Варшаве.