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На вокзале в Минске появился терминал для распечатки купленных через интернет билетов

29.06.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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На железнодорожном вокзале Минска поставили терминал для распечатки билетов, оплаченных через интернет, сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: БелЖД

На вокзале поставили терминал самообслуживания, который выдает проездные билеты, оплаченные через интернет. Найти его можно в кассовом зале около билетной кассы № 1.

Чтобы получить билет, пассажиру нужно ввести 14-значный номер заказа и номер удостоверяющего личность документа, указанного при онлайн-покупке.

Новая услуга будет удобна в первую очередь тем, кто оформил билет без электронной регистрации, отмечают железнодорожники. Пассажиры, которые прошли электронную регистрацию, но хотят получить билет на бланках, также могут распечатать их через терминал, но сделать это нужно не позднее чем за час до отправления поезда с начальной станции маршрута следования.

БелЖД отмечает, что с начала года на сайте poezd.rw.by оформили более 976 тысяч билетов, это на 25% больше, чем за такой же период прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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На железнодорожном вокзале Минска поставили терминал для распечатки билетов, оплаченных через интернет. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.

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