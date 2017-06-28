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Житель Барановичей откопал на своем участке снаряд. Эвакуировали 10 человек
29.06.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by
28 июня житель Барановичей откопал у себя на участке 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
На место обнаружения боеприпаса прибыли правоохранители, спасатели, скорая и саперы. Из близлежащих домов по улице Куйбышева эвакуировали 10 человек.
Саперы изъяли снаряд и уничтожили на полигоне.
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Саперы изъяли снаряд и уничтожили на полигоне.
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