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"Прошла через ад". Белоруска отдала российским "колдунам" 120 тысяч долларов и хочет их наказать
29.06.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
«Я прошла через весь этот ад. И вырвалась. Сейчас хочу предостеречь других, чтобы не попадали в сети мошенников», — говорит витеблянка Людмила Германова. Женщина стала жертвой российских телеэкстрасенсов — перечислила им 120 тысяч долларов. Сейчас в долгах, продает квартиру и машину, чтобы рассчитаться с людьми. В интервью TUT.BY она рассказала, как попала на «крючок» к лжеврачевателям и как пытается добиться для них наказания.
— Мне не стыдно об этом рассказывать, хотя некоторые смотрят на меня, как на сумасшедшую. Спрашивают: «Ну как вы могли переслать такую сумму неизвестно кому?». Никто не понимает, что я это делала как под наркозом, как в бреду. Но сейчас я освободилась от влияния экстрасенсов и хочу не только вернуть свои деньги, но и добиться, чтобы эти мошенники перестали вещать с экрана и дурить людей, — говорит Людмила Германова.
Женщине — 54 года, она владелица автобизнеса в Витебске, в прошлом медик. Выглядит вполне адекватным и рассудительным человеком. Как поддалась на уловки «вещунов судеб» с телеэкрана, теперь и сама не понимает. Говорит, что все началось с желания вылечить больного отца:
— Мои родители в детстве прошли Освенцим. У папы артрит, такие сильные боли, что он кричит. А ты хочешь ему помочь и не можешь… Мама как-то посмотрела передачу «Магнетизм» на кабельном спутниковом канале «Нано» и говорит: «Доченька, позвони». Я и включила этот канал на свою беду. Выступает на нем Надежда Степанова. Говорит, что она ясновидящая, что лечит травами и биоэнергетикой, что у нее на «подпитке» Владимир Жириновский и другие российские политики. Убеждает, что работает с одним из известных монастырей в России — Троице-Сергиевой лаврой. «Езжу туда и молюсь за всех вас часами», — уверяет зрителей Степанова. На все это я и купилась.
Первый раз женщина позвонила на передачу в марте 2016 года. Звонок был бесплатный. Ее выслушал помощник ясновидящей. Людмила поделилась, что у нее сильно болеет отец.
— Проходит полчаса, и звонит Степанова. Говорит: «Проблема не только у вашего отца, но и у детей, и у вас самой. На семью навели порчу. Но я вам помогу. Записывайте рецепт травок, и ваш папа через неделю побежит». Я записала. Накупила мех этих травок: ромашка, календула… Это сейчас мне смешно: разве от боли в костях они помогут? Но тогда я не понимала ничего, настолько профессионально «целители» дурят голову.
На следующий день Людмила, по совету Степановой, поставила перед телевизором литровую банку с водой и зажгла свечу. Начался «лечебный» сеанс.
— И все — ты как будто теряешь сознание. Ясновидящая с тобой говорит, ты держишь трубку и засыпаешь, — вспоминает Людмила. — Что было потом, не помню, но, наверное, во сне я рассказала о себе многие подробности, в том числе, скорее всего, сообщила и адрес. Потому что потом «маги» описывали, как выглядят мой дом и его окрестности. Как позже мне объяснили в больнице, телеэкстрасенсы используют несколько видов гипноза, владеют разными методиками воздействия на психику.
После первого сеанса жизнь Людмилы Германовой, по ее признанию, превратилась в кошмар. Помощники ясновидящей потребовали заплатить 500 долларов — якобы за проведенную диагностику здоровья.
— Я отправила первый перевод. Дальше — больше. Каждое утро мне «чистили каналы». Я час или даже больше лежала с телефоном у уха, а после этого по требованию экстрасенсов шла и отправляла им все новые и новые суммы — за обряды. За 8 месяцев отдала все свои накопления, а потом стала занимать — у родни, соседей и знакомых. Племянник, например, снял в банке 7,5 тысячи долларов. Придумывала разные причины. Люди давали мне в долг, так как знали, что я честный человек — отдам.
Всего женщина отправила знахарке Степановой и ее помощникам 38 переводов — для снятия порчи со своей семьи. Суммы в платежках были разные — от 500 до 7 тысяч долларов. Один сеанс стоил 960 долларов. В целом российские «телемаги» получили от витеблянки более 102 тысяч долларов и свыше 438 тысяч российских рублей.
Людмила теперь должна 19 человекам. Чтобы рассчитаться с ними, она выставила на продажу 4-комнатную квартиру, гараж и машину.
— Людмила, извините, но я тоже не воздержусь от вопроса: как вы могли так легко переводить приличные суммы денег незнакомым людям в другой стране?
— Платила, потому что они угрожали. Разговаривали грубо, примерно так: «Если ты, с… а, не вышлешь эти деньги или кому-нибудь скажешь о нашем общении, то завтра все в твоей семье сдохнут!». Я боялась за жизнь близких и платила. Общалась со мной не только Степанова, но и другие из ее команды.
Людмила перечисляет имена тех, кто, по ее словам, ей угрожал. А потом, утверждает женщина, ее начали склонять к самоубийству.
— Высосали эти 120 тысяч долларов, поняли, что больше брать нечего, и в декабре, ближе к Новому году, начали зомбировать: «Во благо семьи тебе надо умереть. Этим ты принесешь счастье потомкам до 12-го колена». Сразу внушали, что надо повеситься. Возьми, мол, веревку и иди. Я взяла, пошла в теплицу, закинула петлю. Потом меня словно что-то осенило. Отбросила телефон, перекрестилась и прошу: «Господи, спаси мою душу, вразуми меня!». Сколько времени я провела в теплице, не знаю… Помню только, что был мороз, а я все сидела и приходила в себя.
Не успела женщина оправиться от первой попытки суицида, как «чародеи» начали внушать: нужно спрыгнуть с крыши 14-этажного дома.
— Вот поговоришь с ними — и тянет пойти к этому дому. И однажды я туда пошла. По дороге они буквально умоляли: «Надо, Петровночка, надо спрыгнуть». Когда подошла к высотке, у меня уточнили: «Ты уже там? Ну сделай еще шаг — и ты в раю». Меня остановила мысль: а на кого я оставлю стареньких родителей, детей, мужа? Папа и мама и так пострадали — пока я бегала и искала деньги для «целителей», совсем не уделяла им внимания.
Людмила сильно похудела, перестала спать, у нее зашкаливало давление. Однажды, после разговора с «врачевателями», женщина потеряла сознание.
— Меня спас муж. Приехал домой, видит, что я лежу, как парализованная. Он меня на руки — и отвез в больницу. Лежу на каталке, а экстрасенсы снова требуют денег, это по громкой связи слышал врач. Он мне посоветовал отключить телефон. В больнице я вспомнила, что все квитанции по переводам прятала под 500-литровым аквариумом.
Врачи откачали меня за неделю, а потом я еще 2,5 месяца находилась на дневном стационаре психиатрического отделения. И это я еще легко отделалась: преподавательница университета из Полоцка, которая одна воспитывает сына, больного ДЦП, позвонила этим «магам», так они ее не только обобрали — женщина осталась без квартиры, но и едва не довели до сумасшествия — она полгода лежала в закрытом отделении психиатрической больницы.
— А как к произошедшему относятся ваши родственники и кредиторы?
— Семья меня очень поддерживает. Муж сказал: «Потихоньку отдадим все долги». Мы с ним обошли всех кредиторов и сообщили им, что продаем имущество и недвижимость. Все понимают нас. Мне говорят: «Слава Богу, что ты, Людмила, осталась после всего этого живая».
— Вы пытались как-то вернуть деньги?
— Конечно! Но когда я стала требовать деньги назад и говорить, что найду на них управу, Степанова мне сказала: «Ты нам ничего не сделаешь». Я написала заявление в милицию. Мне посоветовали выбросить сим-карту и забыть об этой истории. Куда я только не обращалась — и в прокуратуру, и в МВД, и в Следственный комитет. Но отовсюду приходит один ответ: в возбуждении уголовного дела отказано, нет состава преступления. Но как же нет, если группа лиц — а все их фамилии у меня есть — угрожала мне и моим близким, если меня доводили до самоубийства, если вымогали деньги?!
Первомайский РОВД Витебска сделал проверку по фактам, изложенным Людмилой Германовой в заявлении. В итоге там пришли к выводу, что «в действиях неустановленного лица формально усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 209 УК (Мошенничество)». Однако уголовное дело белорусские правоохранители возбудить не могут — так как «получение денежных средств неустановленным лицом произошло на территории Российской Федерации, г. Москва».
По словам Людмилы, «телемаги» продолжают названивать ей и сейчас. Но она уже не берет трубку. Сим-карту женщина менять не хочет. Говорит, это принципиально.
— Я поняла, что милиция мне не поможет. Хотя есть возможность записи звонков от экстрасенсов. У меня также есть банковские переводы с фамилиями тех, кто получал деньги, есть распечатки телефонных звонков. Но никто не хочет впутываться в это дело и расследовать его. Однако я не верю, что телемошенники останутся безнаказанными. И сейчас у меня одна надежда — достучаться до нашего президента. Также я хочу попасть на прием к архиепископу Витебскому и Оршанскому Димитрию. Ведь «целители» прикрываются церковью, впутывают в свои нечистые дела известный монастырь. Хочу еще отправить электронное письмо Владимиру Жириновскому — экстрасенсы же в своей передаче говорят, что он, мол, у них получает подпитку.
После лечения прошло три месяца, но Людмила держит связь с главным врачом областного клинического центра психиатрии и наркологии Еленой Мартыновой.
Медик приводит впечатляющую статистику: за последние несколько лет в регионе было 11 пациентов, пострадавших от телеэкстрасенсов. Это люди разных профессий и социального статуса. У всех стряслась какая-то беда: болезнь, семейные неурядицы, неприятности на работе и т.д. Они зациклились на своей проблеме, а поэтому уязвимы и легковнушаемы. А мошенники умело манипулируют ими, используя определенные психотехнологии — те же самые, которые применяют модераторы так называемых «групп смерти» в соцсетях.
К счастью, витебские медики смогли помочь всем жертвам обмана «телемагов». Однако Людмиле Германовой не дает покоя мысль, что на кнопки с каналами, где вещают «чародеи», нажимают все новые и новые доверчивые люди:
— Все подобные передачи — это просто чума XXI века! Ну пусть бы я уже одна такая дура была, было бы не так обидно. А тут же десятки, а то и сотни одурманенных. Поэтому я хочу, чтобы наконец услышали крик моей души: нужно во чтобы то ни стало остановить это мошенничество с телеэкрана!
История витеблянки Людмилы Германовой попала на канал «Россия 24». Автор репортажа говорит, что «целительница» Надежда Степанова фигурирует в криминальных сводках Мордовии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Но колдуны продолжают выкупать время на кабельных каналах. Тем не менее в соседней стране возбуждают уголовные дела по подобным фактам (одной из жертв стала даже бывший майор полиции — за 3 дня она перевела мошенникам 633 тысячи российских рублей).
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Витеблянка стала жертвой российских телеэкстрасенсов - перечислила им 120 тысяч долларов. Сейчас в долгах как в шелках, продает квартиру и машину, чтобы...
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