«Я прошла через весь этот ад. И вырвалась. Сейчас хочу предостеречь других, чтобы не попадали в сети мошенников», — говорит витеблянка Людмила Германова. Женщина стала жертвой российских телеэкстрасенсов — перечислила им 120 тысяч долларов. Сейчас в долгах, продает квартиру и машину, чтобы рассчитаться с людьми. В интервью TUT.BY она рассказала, как попала на «крючок» к лжеврачевателям и как пытается добиться для них наказания.



Людмила Германова. Фото: Игорь Матвеев

— Мне не стыдно об этом рассказывать, хотя некоторые смотрят на меня, как на сумасшедшую. Спрашивают: «Ну как вы могли переслать такую сумму неизвестно кому?». Никто не понимает, что я это делала как под наркозом, как в бреду. Но сейчас я освободилась от влияния экстрасенсов и хочу не только вернуть свои деньги, но и добиться, чтобы эти мошенники перестали вещать с экрана и дурить людей, — говорит Людмила Германова.

Женщине — 54 года, она владелица автобизнеса в Витебске, в прошлом медик. Выглядит вполне адекватным и рассудительным человеком. Как поддалась на уловки «вещунов судеб» с телеэкрана, теперь и сама не понимает. Говорит, что все началось с желания вылечить больного отца:

— Мои родители в детстве прошли Освенцим. У папы артрит, такие сильные боли, что он кричит. А ты хочешь ему помочь и не можешь… Мама как-то посмотрела передачу «Магнетизм» на кабельном спутниковом канале «Нано» и говорит: «Доченька, позвони». Я и включила этот канал на свою беду. Выступает на нем Надежда Степанова. Говорит, что она ясновидящая, что лечит травами и биоэнергетикой, что у нее на «подпитке» Владимир Жириновский и другие российские политики. Убеждает, что работает с одним из известных монастырей в России — Троице-Сергиевой лаврой. «Езжу туда и молюсь за всех вас часами», — уверяет зрителей Степанова. На все это я и купилась.

Первый раз женщина позвонила на передачу в марте 2016 года. Звонок был бесплатный. Ее выслушал помощник ясновидящей. Людмила поделилась, что у нее сильно болеет отец.

— Проходит полчаса, и звонит Степанова. Говорит: «Проблема не только у вашего отца, но и у детей, и у вас самой. На семью навели порчу. Но я вам помогу. Записывайте рецепт травок, и ваш папа через неделю побежит». Я записала. Накупила мех этих травок: ромашка, календула… Это сейчас мне смешно: разве от боли в костях они помогут? Но тогда я не понимала ничего, настолько профессионально «целители» дурят голову.



Надежда Степанова представляет себя как «деревенскую знахарку, ведунью, травницу, костоправа, экстрасенса, ясновидящую».

На следующий день Людмила, по совету Степановой, поставила перед телевизором литровую банку с водой и зажгла свечу. Начался «лечебный» сеанс.

— И все — ты как будто теряешь сознание. Ясновидящая с тобой говорит, ты держишь трубку и засыпаешь, — вспоминает Людмила. — Что было потом, не помню, но, наверное, во сне я рассказала о себе многие подробности, в том числе, скорее всего, сообщила и адрес. Потому что потом «маги» описывали, как выглядят мой дом и его окрестности. Как позже мне объяснили в больнице, телеэкстрасенсы используют несколько видов гипноза, владеют разными методиками воздействия на психику.

После первого сеанса жизнь Людмилы Германовой, по ее признанию, превратилась в кошмар. Помощники ясновидящей потребовали заплатить 500 долларов — якобы за проведенную диагностику здоровья.

— Я отправила первый перевод. Дальше — больше. Каждое утро мне «чистили каналы». Я час или даже больше лежала с телефоном у уха, а после этого по требованию экстрасенсов шла и отправляла им все новые и новые суммы — за обряды. За 8 месяцев отдала все свои накопления, а потом стала занимать — у родни, соседей и знакомых. Племянник, например, снял в банке 7,5 тысячи долларов. Придумывала разные причины. Люди давали мне в долг, так как знали, что я честный человек — отдам.

Всего женщина отправила знахарке Степановой и ее помощникам 38 переводов — для снятия порчи со своей семьи. Суммы в платежках были разные — от 500 до 7 тысяч долларов. Один сеанс стоил 960 долларов. В целом российские «телемаги» получили от витеблянки более 102 тысяч долларов и свыше 438 тысяч российских рублей.

Людмила теперь должна 19 человекам. Чтобы рассчитаться с ними, она выставила на продажу 4-комнатную квартиру, гараж и машину.



Копии денежных переводов, которые сделала Людмила Германова 29 октября и 2 ноября 2016 года. Крупные суммы в долларах женщина отправляла в Россию несколько раз в месяц, иногда с интервалом в пару дней.

— Людмила, извините, но я тоже не воздержусь от вопроса: как вы могли так легко переводить приличные суммы денег незнакомым людям в другой стране?

— Платила, потому что они угрожали. Разговаривали грубо, примерно так: «Если ты, с… а, не вышлешь эти деньги или кому-нибудь скажешь о нашем общении, то завтра все в твоей семье сдохнут!». Я боялась за жизнь близких и платила. Общалась со мной не только Степанова, но и другие из ее команды.

Людмила перечисляет имена тех, кто, по ее словам, ей угрожал. А потом, утверждает женщина, ее начали склонять к самоубийству.

— Высосали эти 120 тысяч долларов, поняли, что больше брать нечего, и в декабре, ближе к Новому году, начали зомбировать: «Во благо семьи тебе надо умереть. Этим ты принесешь счастье потомкам до 12-го колена». Сразу внушали, что надо повеситься. Возьми, мол, веревку и иди. Я взяла, пошла в теплицу, закинула петлю. Потом меня словно что-то осенило. Отбросила телефон, перекрестилась и прошу: «Господи, спаси мою душу, вразуми меня!». Сколько времени я провела в теплице, не знаю… Помню только, что был мороз, а я все сидела и приходила в себя.

Не успела женщина оправиться от первой попытки суицида, как «чародеи» начали внушать: нужно спрыгнуть с крыши 14-этажного дома.

— Вот поговоришь с ними — и тянет пойти к этому дому. И однажды я туда пошла. По дороге они буквально умоляли: «Надо, Петровночка, надо спрыгнуть». Когда подошла к высотке, у меня уточнили: «Ты уже там? Ну сделай еще шаг — и ты в раю». Меня остановила мысль: а на кого я оставлю стареньких родителей, детей, мужа? Папа и мама и так пострадали — пока я бегала и искала деньги для «целителей», совсем не уделяла им внимания.



Фото: Игорь Матвеев

Людмила сильно похудела, перестала спать, у нее зашкаливало давление. Однажды, после разговора с «врачевателями», женщина потеряла сознание.

— Меня спас муж. Приехал домой, видит, что я лежу, как парализованная. Он меня на руки — и отвез в больницу. Лежу на каталке, а экстрасенсы снова требуют денег, это по громкой связи слышал врач. Он мне посоветовал отключить телефон. В больнице я вспомнила, что все квитанции по переводам прятала под 500-литровым аквариумом.

Врачи откачали меня за неделю, а потом я еще 2,5 месяца находилась на дневном стационаре психиатрического отделения. И это я еще легко отделалась: преподавательница университета из Полоцка, которая одна воспитывает сына, больного ДЦП, позвонила этим «магам», так они ее не только обобрали — женщина осталась без квартиры, но и едва не довели до сумасшествия — она полгода лежала в закрытом отделении психиатрической больницы.

— А как к произошедшему относятся ваши родственники и кредиторы?

— Семья меня очень поддерживает. Муж сказал: «Потихоньку отдадим все долги». Мы с ним обошли всех кредиторов и сообщили им, что продаем имущество и недвижимость. Все понимают нас. Мне говорят: «Слава Богу, что ты, Людмила, осталась после всего этого живая».

— Вы пытались как-то вернуть деньги?

— Конечно! Но когда я стала требовать деньги назад и говорить, что найду на них управу, Степанова мне сказала: «Ты нам ничего не сделаешь». Я написала заявление в милицию. Мне посоветовали выбросить сим-карту и забыть об этой истории. Куда я только не обращалась — и в прокуратуру, и в МВД, и в Следственный комитет. Но отовсюду приходит один ответ: в возбуждении уголовного дела отказано, нет состава преступления. Но как же нет, если группа лиц — а все их фамилии у меня есть — угрожала мне и моим близким, если меня доводили до самоубийства, если вымогали деньги?!



Копия ответа Людмиле Германовой из Первомайского РОВД Витебска

Первомайский РОВД Витебска сделал проверку по фактам, изложенным Людмилой Германовой в заявлении. В итоге там пришли к выводу, что «в действиях неустановленного лица формально усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 209 УК (Мошенничество)». Однако уголовное дело белорусские правоохранители возбудить не могут — так как «получение денежных средств неустановленным лицом произошло на территории Российской Федерации, г. Москва».

По словам Людмилы, «телемаги» продолжают названивать ей и сейчас. Но она уже не берет трубку. Сим-карту женщина менять не хочет. Говорит, это принципиально.

— Я поняла, что милиция мне не поможет. Хотя есть возможность записи звонков от экстрасенсов. У меня также есть банковские переводы с фамилиями тех, кто получал деньги, есть распечатки телефонных звонков. Но никто не хочет впутываться в это дело и расследовать его. Однако я не верю, что телемошенники останутся безнаказанными. И сейчас у меня одна надежда — достучаться до нашего президента. Также я хочу попасть на прием к архиепископу Витебскому и Оршанскому Димитрию. Ведь «целители» прикрываются церковью, впутывают в свои нечистые дела известный монастырь. Хочу еще отправить электронное письмо Владимиру Жириновскому — экстрасенсы же в своей передаче говорят, что он, мол, у них получает подпитку.

После лечения прошло три месяца, но Людмила держит связь с главным врачом областного клинического центра психиатрии и наркологии Еленой Мартыновой.

Медик приводит впечатляющую статистику: за последние несколько лет в регионе было 11 пациентов, пострадавших от телеэкстрасенсов. Это люди разных профессий и социального статуса. У всех стряслась какая-то беда: болезнь, семейные неурядицы, неприятности на работе и т.д. Они зациклились на своей проблеме, а поэтому уязвимы и легковнушаемы. А мошенники умело манипулируют ими, используя определенные психотехнологии — те же самые, которые применяют модераторы так называемых «групп смерти» в соцсетях.



Фото: Игорь Матвеев

К счастью, витебские медики смогли помочь всем жертвам обмана «телемагов». Однако Людмиле Германовой не дает покоя мысль, что на кнопки с каналами, где вещают «чародеи», нажимают все новые и новые доверчивые люди:

— Все подобные передачи — это просто чума XXI века! Ну пусть бы я уже одна такая дура была, было бы не так обидно. А тут же десятки, а то и сотни одурманенных. Поэтому я хочу, чтобы наконец услышали крик моей души: нужно во чтобы то ни стало остановить это мошенничество с телеэкрана!

История витеблянки Людмилы Германовой попала на канал «Россия 24». Автор репортажа говорит, что «целительница» Надежда Степанова фигурирует в криминальных сводках Мордовии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Но колдуны продолжают выкупать время на кабельных каналах. Тем не менее в соседней стране возбуждают уголовные дела по подобным фактам (одной из жертв стала даже бывший майор полиции — за 3 дня она перевела мошенникам 633 тысячи российских рублей).

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