СК: мнимый HR брал деньги за трудоустройство, но не выполнял услугу

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении неработающего жителя Гродненского района Вячеслава Сеньковца, который подозревается в мошенничестве, сообщили Sputnik в пресс-службе Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси.

К правоохранителям обратились семь жителей Гродненской и Брестской областей. По их словам, с февраля по март этого года они обратились за услугой трудоустройства к данному 29-летнему человеку, чье объявление увидели в интернете. Тот, пообещав пристроить их в одно из сельскохозяйственных предприятий Гродненского района, принял в общей сложности 550 рублей и никакой помощи не оказал. Позже он перестал выходить на связь и его местонахождение пока неизвестно.

Местонахождение подозреваемого устанавливается. Правоохранители не исключают, что он выехал за пределы Беларуси. Также, по данным следствия, жертвами подозреваемого могли стать иные граждане. На стадии расследования поступило еще одно заявление о совершении мужчиной аналогичных противоправных деяний.

Подобное преступление в Гродненской области не единственное, добавили в пресс-службе. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Лида, которая под предлогом содействия в трудоустройстве в несуществующее общество с ограниченной ответственностью уговаривала свою безработную знакомую дать взятку должностным лицам этой вымышленной организации. И путем обмана и злоупотребления доверием присвоила себе 300 долларов США. Расследование этого уголовного дела еще не завершено.

Всех, кто располагает данными относительно противоправных действий Сеньковца Вячеслава Владимировича, обращаться по телефонам: 8 (0152) 72-41-57, 8 (0152) 72-40-40 или 102.