Литовские пограничники нашли в белорусском поезде с калийными удобрениями крупную партию сигарет

В одном из вагонов грузового состава, который вез калийные удобрения из Беларуси в адрес Венесуэлы, нашли крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пограничная служба Литвы.





Поезд с вагонами «Беларуськалия» вез удобрения к литовскому порту в Клайпеде для дальнейшей перевозки в Венесуэлу.





Когда из одного вагона высыпали содержимое через нижний люк, внутри нашли 100 черных ящиков. Там были спрятаны почти 50 тысяч пачек сигарет марки «Fest» с акцизами. Общая стоимость контрабанды — более 124 тысяч евро.





Предположительно, груз планировалось разгрузить где-то в Литве до прибытия в порт. Контрабанда изъята, проводится проверка.