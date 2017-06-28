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Литовские пограничники нашли в белорусском поезде с калийными удобрениями крупную партию сигарет

29.06.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В одном из вагонов грузового состава, который вез калийные удобрения из Беларуси в адрес Венесуэлы, нашли крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пограничная служба Литвы.


Поезд с вагонами «Беларуськалия» вез удобрения к литовскому порту в Клайпеде для дальнейшей перевозки в Венесуэлу.


Когда из одного вагона высыпали содержимое через нижний люк, внутри нашли 100 черных ящиков. Там были спрятаны почти 50 тысяч пачек сигарет марки «Fest» с акцизами. Общая стоимость контрабанды — более 124 тысяч евро.


Предположительно, груз планировалось разгрузить где-то в Литве до прибытия в порт. Контрабанда изъята, проводится проверка.

 
 
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Поезд с вагонами "Беларуськалия" вез удобрения к литовскому порту в Клайпеде для дальнейшей перевозки в Венесуэлу.

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