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Литовские пограничники нашли в белорусском поезде с калийными удобрениями крупную партию сигарет
29.06.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by
В одном из вагонов грузового состава, который вез калийные удобрения из Беларуси в адрес Венесуэлы, нашли крупную партию контрабандных сигарет. Об этом
Поезд с вагонами «Беларуськалия» вез удобрения к литовскому порту в Клайпеде для дальнейшей перевозки в Венесуэлу.
Когда из одного вагона высыпали содержимое через нижний люк, внутри нашли 100 черных ящиков. Там были спрятаны почти 50 тысяч пачек сигарет марки «Fest» с акцизами. Общая стоимость контрабанды — более 124 тысяч евро.
Предположительно, груз планировалось разгрузить где-то в Литве до прибытия в порт. Контрабанда изъята, проводится проверка.
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Поезд с вагонами "Беларуськалия" вез удобрения к литовскому порту в Клайпеде для дальнейшей перевозки в Венесуэлу.
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