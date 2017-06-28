Республиканскую Доску почета обновили

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Церемония открытия обновленной Республиканской Доски почета прошла в Минске в четверг при участии главы Аппарата Совета министров Беларуси Александра Турчина.



© Sputnik / Сергей Пушкин. На Доске почета - победители республиканского соревнования по итогам 2016 года

От имени правительства руководитель Аппарата поздравил победителей республиканского соревнования по итогам 2016 года. Выступая во время торжественной церемонии, Турчин отметил, что здесь представлены лучшие трудовые коллективы и регионы страны, достигшие высоких показателей в социально-экономическом развитии и экономии ресурсов. Он подчеркнул, что 2016 год был не простой.



© Sputnik / Сергей Пушкин. На открытии обновленной Доски почета было многолюдно

"Если говорить прямо, то в первый год пятилетки экономика страны по многим параметрам не достигла желаемых результатов. Вместе с тем, многие коллективы городов и районов страны, предприятий и организаций проявили усердие, инициативу, слаженность в работе, смогли оперативно и грамотно реагировать на внешние и внутренние факторы и показали достойные результаты финансово-хозяйственной деятельности. Эти коллективы заслуживают признания. Лучшее признание их заслуг — занесение на Республиканскую Доску почета", — подчеркнул Турчин.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Главы Аппарата Совета министров Беларуси Александр Турчин (слева) и замминистра экономики Александр Червяков поздравили победителей соревнования

Глава Аппарата Совмина отметил, что в прошлом году в стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, сформировать условия для восстановительного роста экономики.

При этом Турчин заметил, что уверенными темпами прибавляет заработная плата — четвертый месяц подряд обеспечивается ее рост, как в номинальном, так и в реальном выражении. Особенно важно, что рост зарплаты подкреплен ростом производительности труда.



© Sputnik / Сергей Пушкин. На республиканской Доске почета представлены лучшие трудовые коллективы и регионы страны

Турчин отметил, что занесение на Республиканскую Доску почета — это не только общественное признание высоких результатов работы регионов и трудовых коллективов, в этом сочетаются моральные и материальные стимулы. В ближайшее время правительство примет постановление о поощрении победителей.