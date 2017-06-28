Константина Бурыкина, священника из Гатово, обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Его родные уверены: батюшка оказался в поле зрения правоохранителей из-за деятельности в Белорусской федерации пауэрлифтинга, которую возглавлял. У Бурыкина провели дома обыск, искали фашистскую литературу, а нашли оружие. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Константин Бурыкин во время паломничества в Грецию. Фото со страницы прихода Вконтакте

В четверг, 29 июня, в суде Заводского района Минска началось рассмотрение громкого уголовного дела . На скамье подсудимых — 38-летний Константин Бурыкин, священник из Гатово.

За полчаса до начала процесса к зданию пришла жена священника Константина Бурыкина, его дочка Александра и друзья семьи. Чуть позже появились два священника в сане, они обняли жену обвиняемого, поцеловали и о чем-то недолго говорили.





В зал Константина Бурыкина конвоиры заводили в наручниках. Он очень сильно похудел, хотя до задержания был крепкого телосложения, поседел, внешне сильно изменился. Уже в клетке батюшка отварачивает лицо от камер, прячет его за папкой с фотографиями семьи.





— Предупреждаю, что с обвиняемым запрещено общаться, в том числе мимикой и жестами, — обратился к присуствующим конвоир.

Священник признал свою вину в хранении оружия.

— Вину признаю, револьвер и пистолет хранил дома как память о РНЕ, — заявил он в суде.

В поле зрения правоохранителей он попал в ноябре 2016 года . Пока батюшка-спортсмен летал с дочкой в США представить проморолик к предстоящему чемпионату мира по пауэрлифтингу, в его квартире прошел обыск. Следователи изъяли литературу, диски с военной хроникой Третьего рейха, патроны. Чуть позже жена Бурыкина объяснит: эти протоны нашел их сын на улице, принес домой и положил в коробку. Также следствие интересовала люстра в рабочем кабинете Константина Бурыкина: если ее зажечь, на потолке появляется свастика.

Еще в 90-е годы будущий священник набил татуировку с гитлеровской свастикой, не скрывал свою дружбу с «Русским национальным единством». Церковь об этом узнала гораздо позже, выслушав Бурыкина, простила его прошлое. Видимо, поэтому правоохранители искали у него дома фашистскую литературу. Однако окончательное обвинение было предъявлено только по ч.2,3 ст. 295 УК «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».





Проблемы у Бурыкина появились осенью прошлого года, когда коллеги по Белорусской федерации пауэрлифтинга написали коллективное письмо и обвинили священника, который возглавлял федерацию, в том что он положил в свой карман государственные 5 тысяч евро. Спортсмены разделились на два лагеря. Одни стали на сторону батюшки, другие — выступили против. Одна из основных претензий к Бурыкину — он везде продвигал и пиарил свою 18-летнюю дочку Сашу и совершенно не интересовался успехами других. История с растратой бюджетных денег ничем и не закончилась.

Константин Бурыкин многодетный отец. С первой женой он воспитывал четверо детей, женщина скончалась после тяжелой болезни. Позже батюшка женился во второй раз, во втором браке у него родился сын.