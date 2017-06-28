Субсидии и поддержка комбанков: власть ищет деньги для очередников

МИНСК, 29 июн — Sputnik. О подготовке ряда указов и решений, призванных улучшить ситуацию с финансированием строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий, заявил в четверг начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Он напомнил, что в 2017 году в связи с сокращением источников финансирования были уменьшены планы по строительству жилья, в том числе жилья, которое возводится с господдержкой.

Исправить ситуацию должны новые механизмы, которые в настоящее время оформляются законодательно.

Субсидирование

На днях, по словам Горваля, ожидается подписание указа президента "Об оказании адресной государственной поддержки гражданам в жилищной строительстве".

"Этот указ предусматривает привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков. То есть не только Беларусбанк и Агропромбанк будут участвовать в системе государственной поддержки, но и большинство коммерческих банков, которые работают на территории РБ. Указ выйдет на днях, все согласования пройдены", — рассказал Горваль.



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Претендовать на помощь по этому указу смогут все те же категории граждан, которые определены указом №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений". Финансовая нагрузка на получателей госпомощи будет также сопоставима.

Разница будет лишь в сроке помощи — по новому указу, с государством гражданину нужно будет расплатиться в течение 20 лет.

"Принципиально изменяется движение финансовых потоков. Если сейчас по 13-му указу компенсация из бюджета льготных кредитов осуществляется напрямую банкам, то теперь эта компенсация будет осуществляться гражданам. Ежемесячно будет производиться расчет для каждого участника системы, и на него будет начисляться субсидия. Сумма платежа банку будет состоять из суммы субсидии и собственных средств, которые гражданин должен будет вносить", — объяснил Горваль.

Договор с банком будет заключаться на условиях банка, при этом объем средств, который предполагается задействовать на субсидирование нуждающихся, пока не определен, поскольку коммерческие банки еще не сформулировали свои предложения.

"Должен быть найден баланс между возможностями бюджета и объемом тех кредитных ресурсов, которые коммерческие банки будут выдавать", — заметил представитель Минстройархитектуры.

Система жилищно-строительных сбережений

В Минстройархитектуры реанимировали идею и вновь рассматривают возможность создания системы жилищно-строительных сбережений.

"Система жилищно-строительных сбережений предусматривает специализированный вклад в коммерческих банках. Существует накопительный период — от трех до пяти лет — в который гражданин должен накопить 25-30%, может, до 50% от стоимости будущего жилья. Это по решению банка. И второй период — период кредитования. Ему выдается кредит на недостающую сумму. В период кредитования ставка по кредиту будет несколько ниже, чем те ставки, под которые выдаются кредиты на жилищное строительство", — объяснил, как будет работать эта система, Горваль.

В настоящее время похожую схему взаимодействия предлагает своим клиентам один из белорусских госбанков. Главной и отличительной особенностью системы, если она заработает на госуровне, станет премия — компенсация от государства тех потерь, которые человек может понести на накопительном этапе от инфляционных процессов.

По словам Горваля, расчеты, произведенные в министерстве, показывают, что эта схема позволит самостоятельно решить жилищный вопрос трети граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Это много, заметил представитель Минстройархитектуры.



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В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий находится порядка 770 тысяч семей.

Изменения на рынке долевого строительства

Чтобы поддержать застройщиков с долей собственности государства более 50%, предполагается внести некоторые изменения в указ №263 "О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь".

"Рассматриваем возможность изъятия из указа позиции о необходимости строительства 15% жилого дома за счет средств застройщика. Но не для всех застройщиков. А только для Управления капитального строительства и для предприятий с долей госсобственности более 50%", — рассказал Горваль.

Поддержать госзастройщиков решили по нескольким причинам. Во-первых, они ощущают нехватку оборотных средств из-за снижения объемов строительства, а привлекать кредиты — это удорожать строительство.

"С другой стороны, за госпредприятиями гарантом стоит государство. Как говорится, чуть раньше, чуть позже объект будет достроен", — объяснил представитель Минстройархитектуры.

При этом Горваль заметил, что пока строители выполняют намеченные планы. Из прогнозных 3,5 миллионов квадратных метров общей площади жилых помещений за пять месяцев построено 1 миллион 420 тысяч квадратных метров.

"Ожидаемый ввод за полугодие составляет один миллион 762 тысячи кв. м, то есть за полгода половину мы выполняем", — подчеркнул представитель министерства.