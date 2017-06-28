22 года тюрьмы получил житель Барановичей за жестокое убийство своей девушки

В Барановичах огласили приговор по обвинению 26-летнего жителя города в жестоком убийстве молодой девушки , покушении на убийство двух человек, истязании и причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Об этом сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

30-летняя жертва убийства проживала с обвиняемым около двух лет. Молодой человек сильно ревновал свою возлюбленную и периодически избивал. Последняя драка перед трагедией произошла в новогоднюю ночь, сообщает Intex-press. Тогда в квартире парня собралась вся семья — обвиняемый с девушкой, его мать и родители жертвы. Около четырех утра отчим девушки ушел домой, пара отправилась к себе в комнату, женщины также укладывались. Около пяти часов утра из комнаты, где спала пара, послышался крик девушки. На суде мама убитой пояснила, что обвиняемый ударил ее дочь в переносицу, а затем взял за горло и стал душить. Когда мать закрыла дочь, то он начал избивать ее по нижней части тела.

Как ранее рассказывала TUT.BY подруга погибшей, после праздника у девушки был сломан нос, ребро, а под глазами были два синяка. Она отказалась подавать заявление в милицию и ушла на больничный, чтобы восстановиться после полученных повреждений.

После произошедшего девушка решила разорвать отношения с молодым человеком. 7 января она с родителями пришла в квартиру, где жила с парнем, чтобы забрать свои вещи. Тот в ответ нанес ей удары ножом. От полученных повреждений она скончалась в больнице около 17.00. Он также четыре раза ударил ножом ее отчима, который пытался оттащить тирана. Мужчине также понадобилась помощь медиков.

29 июня суд Брестской области постановил обвинительный приговор. Молодой человек признан виновным в убийстве с особой жестокостью (п. 6 ч.2 ст. 139 УК), покушении на убийство двух лиц (ч.1 ст. 14, п. 1 ч.2 ст. 139 УК), истязании (ч.1 ст. 154 УК), причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 УК).

Обвиняемому назначили 22 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.