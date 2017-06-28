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"Гниль, но по суперцене". Жители многоэтажки в Витебске живут без крыши над головой

29.06.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Капитальный ремонт обернулся страданиями для жильцов дома № 142 на улице Максима Горького в областном центре, сообщает телерадиокомпания «Витебск».

Четыре месяца назад в доме разобрали кровлю, но новую так и не накрыли. В негодность приходят стены, окна в квартирах и балконы. Жильцы прошли с жалобами все инстанции, но продолжают жить с тазиками и ведрами, которые ставят в квартирах во время дождя.

Дом построили в 1949 году, позже в нем появились еще два этажа. Их надстроила компания «Дельта». По словам чиновников, она возобновила сейчас ремонт крыши. Но кто компенсирует затраты на ремонт, который вынуждены делать в своих квартирах жильцы? Скорее всего, свои права они будут отстаивать в суде.

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Одна из жительниц дома, Виктория Иванова, сообщила TUT.BY, что купила квартиру в собственность в кредит — за почти 248 млн неденоминированных рублей.

— Получается, мы приватизировали все гнилое, только по суперцене, — говорит женщина.

 
Теги: Витебск
 
 
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Капитальный ремонт обернулся страданиями для жильцов дома № 142 на улице Максима Горького.

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