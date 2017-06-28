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Симоньян прокомментировала доклад Пентагона о влиянии Sputnik и RT

29.06.2017 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала доклад разведуправления Минобороны США о влиянии этих СМИ на аудиторию стран Запада.

"Пара сотен журналистов (правда, действительно блестящих) за несколько лет стали главной угрозой для самой мощной армии мира? Жаль, мы сразу не знали, что Пентагон такой пугливый. Больше бы отдыхали и меньше работали", — сказала Симоньян в интервью РИА Новости.

Симоньян прокомментировала доклад Пентагона о влиянии Sputnik и RT
© Sputnik Илья Питалев
Симоньян прокомментировала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

Ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором "набором инструментов для распространения российской пропаганды" называются "прокремлевские" сайты, телеканалы и радиостанции, среди которых Russia Today и Sputnik.

Также с похожим заявлением выступило и ЦРУ, также назвавшее RT и Sputnik угрозами.

Запад в последнее время стал часто выступать с заявлениями на тему информационной борьбы с российскими СМИ. В конце прошлого года Европарламент принял резолюцию, взывающую о необходимости борьбы с ними, в документе также говорится о RT и Sputnik как о главных угрозах.

Президент России Владимир Путин, узнав о резолюции Европарламента, поздравил журналистов RT и Sputnik с проделанной работой, отметив при этом, что данный документ свидетельствует о деградации представлений Запада о демократии.

В мае администрация тогда еще кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона также высказалась против RT и Sputnik, обвинив СМИ в распространении фейковых новостей. Телеканал RT в свою очередь пообещал подать в суд на представителей штаба Макрона.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Главред отметила, что пара сотен блестящих журналистов стали главной угрозой для самой мощной армии мира.

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