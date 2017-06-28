В Бресте на прораба завели уголовное дело за нарушение правил охраны труда

В Бресте проводят предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении прораба одного из предприятий города, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Мужчина подозревается в нарушении правил охраны труда (ч. 1 ст. 306 УК). По предварительной версии, он допустил выполнение земляных работ в районе улицы Задворской без соблюдения крутизны откосов и без устройства крепления вертикальных стенок траншеи.

В результате нарушения техники безопасности произошло обрушение грунта и 38-летний монтажник наружных работ получил телесные повреждения.