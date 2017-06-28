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В Бресте на прораба завели уголовное дело за нарушение правил охраны труда

29.06.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте проводят предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении прораба одного из предприятий города, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Мужчина подозревается в нарушении правил охраны труда (ч. 1 ст. 306 УК). По предварительной версии, он допустил выполнение земляных работ в районе улицы Задворской без соблюдения крутизны откосов и без устройства крепления вертикальных стенок траншеи.

В результате нарушения техники безопасности произошло обрушение грунта и 38-летний монтажник наружных работ получил телесные повреждения.

 
Теги: Брест
 
 
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В результате нарушения техники безопасности произошло обрушение грунта и 38-летнему монтажнику наружных работ были причинены телесные повреждения.

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