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В Бресте на прораба завели уголовное дело за нарушение правил охраны труда
29.06.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте проводят предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении прораба одного из предприятий города, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Мужчина подозревается в нарушении правил охраны труда (ч. 1 ст. 306 УК). По предварительной версии, он допустил выполнение земляных работ в районе улицы Задворской без соблюдения крутизны откосов и без устройства крепления вертикальных стенок траншеи.
В результате нарушения техники безопасности произошло обрушение грунта и 38-летний монтажник наружных работ получил телесные повреждения.
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В результате нарушения техники безопасности произошло обрушение грунта и 38-летнему монтажнику наружных работ были причинены телесные повреждения.
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