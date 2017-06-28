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В Бресте вышел из дома и пропал 23-летний парень
29.06.2017 15:19 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте родные и близкие разыскивают 23-летнего Владислава Владимировича Капуза, который пять дней назад вышел из дома и не вернулся.
Молодой человек ушел в неизвестном направлении. Со дня пропажи на связь с близкими не выходил, его местонахождение не установлено.
В последний раз его видели вблизи дома № 330\1 на улице Московской, сообщили TUT.BY родственники. Из особых примет — родинка на виске.
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Молодого человека разыскивают пятые сутки.
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