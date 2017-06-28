В Бресте вышел из дома и пропал 23-летний парень

В Бресте родные и близкие разыскивают 23-летнего Владислава Владимировича Капуза, который пять дней назад вышел из дома и не вернулся.

Фото: vk.com

Молодой человек ушел в неизвестном направлении. Со дня пропажи на связь с близкими не выходил, его местонахождение не установлено.

В последний раз его видели вблизи дома № 330\1 на улице Московской, сообщили TUT.BY родственники. Из особых примет — родинка на виске.

Если кому-то что-то известно о его местонахождении, позвоните, пожалуйста, по номеру +375336815909.