Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел в одном из дворов Светлогорска 10 июня. На глазах у соседей 47-летний мужчина, находясь возле подъезда собственного дома, угрожал 70-летней женщине расправой. Подробности сообщает Ranak.by.

Со словами: «Сейчас я тебя начну убивать», мужчина вынул нож из-за спины и метнул его в сторону пожилой женщины. Пенсионерке удалось увернуться.

Свидетели вызвали милицию. Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Старший следователь Мария Савченко рассказала предварительную версию случившегося — между матерью подозреваемого и потерпевшей был конфликт. По всей видимости он и стал причиной агрессии со стороны мужчины. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что задержанный нигде не работает, не судим, но привлекался к административной ответственности.