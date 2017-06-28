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"Сейчас я тебя начну убивать". В Светлогорске мужчина бросил нож в повздорившую с матерью соседку

29.06.2017 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел в одном из дворов Светлогорска 10 июня. На глазах у соседей 47-летний мужчина, находясь возле подъезда собственного дома, угрожал 70-летней женщине расправой. Подробности сообщает Ranak.by.

Со словами: «Сейчас я тебя начну убивать», мужчина вынул нож из-за спины и метнул его в сторону пожилой женщины. Пенсионерке удалось увернуться.

Свидетели вызвали милицию. Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Старший следователь Мария Савченко рассказала предварительную версию случившегося — между матерью подозреваемого и потерпевшей был конфликт. По всей видимости он и стал причиной агрессии со стороны мужчины. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что задержанный нигде не работает, не судим, но привлекался к административной ответственности.

 
 
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Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел в одном из дворов Светлогорска 10 июня. На глазах у изумленных соседей 47-летний мужчина, находясь возле...

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