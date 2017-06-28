Только по рецепту окулиста. Минздрав планирует запретить продажи контактных линз через автоматы

В редакцию TUT.BY попало письмо за подписью заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. В нем указано, что в стране хотят запретить автоматы по продаже линз. А очки и контактные линзы планируют распространять только по рецепту врача-офтальмолога, и только в специализированных магазинах оптики, а также аптечной сети. Когда это случится, пока неизвестно, а линзоматы все еще продолжают работать.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В письме Минздрава говорится, что ведомство рассмотрело вопрос о реализации контактных линз, корригирующих очков и оправ. Министерство сообщает, что продажа линз допускается только по рецепту врача-офтальмолога, в специализированных магазинах оптики и в аптечной сети, в автоматах продавать линзы запрещается.

В специализированных магазинах и оптиках, как правило, есть окулисты, которые при покупке могут выписать рецепт. Автоматы же должны убрать.

Индивидуальный предприниматель Александр Бурак одним из первых предложил белорусам покупать линзы в автомате. В нашей стране они работают уже три года.

— Я являюсь официальным представителем компании Bausch&Lomb, весь товар сертифицирован и завозится официально, — рассказывает Александр Бурак. — Более того, линзы, которые я загружаю в линзоматы, я продаю в аптеки, оптики и интернет-магазины. За время работы нам не поступало ни одной жалобы на качество товара.

По словам собеседника, линзоматы стоят в Украине, Польше, России, Германии, Литве, Латвии — и там они никого не смущают.



Документ в редакцию прислал читатель

— На каждом автомате есть предупреждение: покупать линзы можно только по рецепту, — продолжает собеседник. — Но к нам без консультации врача человек и не придет. Как он без специалиста узнает, какие линзы ему нужны, как ими пользоваться?

Александр говорит: если документ будет подписан, уберут не только автоматы по продаже линз, линзы запретят продавать через интернет-магазины, а также «островки», которые есть в крупных магазинах.

— И что тогда делать людям в регионах? Предположим, живет человек в маленьком городе, где нет оптики, — не скрывает эмоций Александр. — Теперь ему каждый раз ездить за линзами в областной центр? Но зачем, если он может заказать все это через интернет-магазин.

— Поедет в центр за линзами, сразу и зрение проверит?

— Человек идет к врачу, когда чувствует, что у него падает зрение, — спорит собеседник. — Для этого ему не нужно ждать поездки за новыми линзами.

Александр уверен: если уберут автоматы, в первую очередь пострадают покупатели. Во-первых, в некоторых линзоматах товар можно купить круглосуточно, во-вторых, по более низкой цене.

Министерство здравоохранения обещает прокомментировать ситуацию в ближайшее время.