Свидетель: к Бурыкину пришли по анонимному письму

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Осмотр в квартире у экс-священника Константина Бурыкина правоохранительные органы провели на основе анонимного письма, сообщила в четверг в суде Карина Акимова, свидетельница по делу, которая была понятой при осмотре помещения.



© Sputnik / Виктор Толочко Свидетельница по делу Бурыкина: "Страшно"

В Минске в четверг начался суд по делу о хранении огнестрельного оружия и боеприпасов бывшим настоятелем церкви в Гатово Бурыкиным. Обвиняемый признал свою вину и пояснил, откуда у него появилось огнестрельное оружие.

Из свидетелей в четверг в суд явились только двое – понятые, которые находились в квартире Бурыкина при осмотре, студентки юридического колледжа.

"Нам сказали, что осмотр проводится на основе анонимного письма о том, что в квартире обвиняемого есть предметы пропаганды нацистского движения", – сообщила Акимова.

Как и другую свидетельницу, студентку пригласили на осмотр квартиры из колледжа.

Бурыкин в ходе дачи показаний заявил, что вся ситуация с его задержанием сложилась из-за "завистников по Федерации пауэрлифтинга", в которой он работал несколько последних лет. Обвиняемый уверен, что "навести" правоохранителей могли именно недоброжелатели.

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