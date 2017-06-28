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Свидетель: к Бурыкину пришли по анонимному письму
29.06.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. Осмотр в квартире у экс-священника Константина Бурыкина правоохранительные органы провели на основе анонимного письма, сообщила в четверг в суде Карина Акимова, свидетельница по делу, которая была понятой при осмотре помещения.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске в четверг начался суд по делу о хранении огнестрельного оружия и боеприпасов бывшим настоятелем церкви в Гатово Бурыкиным. Обвиняемый признал свою вину и пояснил, откуда у него появилось огнестрельное оружие.
Из свидетелей в четверг в суд явились только двое – понятые, которые находились в квартире Бурыкина при осмотре, студентки юридического колледжа.
"Нам сказали, что осмотр проводится на основе анонимного письма о том, что в квартире обвиняемого есть предметы пропаганды нацистского движения", – сообщила Акимова.
Как и другую свидетельницу, студентку пригласили на осмотр квартиры из колледжа.
Бурыкин в ходе дачи показаний заявил, что вся ситуация с его задержанием сложилась из-за "завистников по Федерации пауэрлифтинга", в которой он работал несколько последних лет. Обвиняемый уверен, что "навести" правоохранителей могли именно недоброжелатели.
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Поводом для осмотра в квартире у священника из Гатово стало письмо о возможном наличии там "предметов пропаганды нацистского движения".
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