На Amazon продают шоколад с фотографиями и цитатами Александра Лукашенко. Но заказывают его редко

На международной интернет-площадке Amazon продают шоколад с фотографиями и цитатами Александра Лукашенко. Его производят в Подмосковье, а обложку делают в Нижнем Новгороде в России. TUT.BY нашел авторов проекта — это российская компания «Да шоколад».



Такой шоколад делают в Подмосковье и продают только на amazon.com Иллюстрация: amazon.com

— Мы делаем шоколадные наборы на разные темы. Одна из серий — президенты разных стран, — рассказывает Андрей Соколов, генеральный директор компании «Да шоколад».

Первый, кого изобразили на упаковке этой серии, президент США Дональд Трамп. Шоколадки с его фотографиями, по словам собеседника, раскупают лучше всего.

Сладости с изображением и цитатами Александра Лукашенко выпустили в конце апреля-начале мая 2017 года.

— Александр Лукашенко с 1994 года у власти. Мало очень людей, кто так долго может управлять страной, — объясняет Андрей решение сделать шоколад с фотографиями белорусского президента.



Набор из девяти шоколадок стоит 9,95 долларов. Иллюстрация: amazon.com

С изображением Александра Лукашенко есть три набора с разными обложками. В каждом из них по девять шоколадок по пять грамм. На обороте каждой — цитаты Александра Лукашенко, которые перевели на английский язык. Например, «Лучше быть диктатором, чем геем» или «Я смотрю на Обаму — молодого, красивого человека. Это мое первое впечатление, мне его жаль. Он выглядит на 100% как Лукашенко, когда я пришел к власти после распада СССР»

— Пространство на шоколадке не очень большое. Мы сначала выбирали не очень длинные цитаты. Но хорошие цитаты делали мелким шрифтом и длинные, — объясняет Андрей.



Цитаты Александра Лукашенко перевели на английский. Иллюстрация: amazon.com

Стоит набор 9,95 долларов. Доставка по всему миру бесплатная. Доставлять набор будут из Нижнего Новгорода, где и находится компании «Да шоколад». Представитель компании рассказывает, что сам шоколад делают на фабрике в Подмосковье. Какой именно, он не уточнил. А упаковку разработал дизайнер в Нижнем Новгороде.



Владимир Путин также Иллюстрация: amazon.com

Андрей заметил, что наборы с изображением президента Беларуси заказывали всего несколько раз: два раза в США, один — в Германию.

— Он там (в США. — Прим. TUT.BY) более популярен, чем в Европе, — объясняет представитель компании «Да шоколад».



Также в компании делают шоколадки с изображением президента США Дональда Трампа. Иллюстрация: amazon.com

Помимо президента Беларуси и США, в «Да шоколад» создали наборы с изображением президента Франции Эммануэля Макрона, лидера французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен, а к сентябрьским парламентским выбором в Германии подготовили наборы с изображением канцлера Германии Ангелой Меркель и председателем Социально-демократической партии Германии Мартином Шульцом. Андрей Соколов замечает, что лучше всего наборы раскупают перед выборами.



Еще такие шоколадки есть с изображением президента Франции Эммануэля Макрона. Иллюстрация: amazon.com

Следующая белорусская тема, которая появится на шоколадках, — достопримечательности Минска. По словам собеседника, набор будет рассчитан на иностранцев, которые были в белорусской столице.