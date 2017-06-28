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Новая система господдержки: льготные кредиты на жилье будут выдавать не на 40, а на 20 лет

29.06.2017 17:12 — Новости Общества | БДГ  
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Власти задумались об изменениях системе адресной государственной поддержки в жилищном строительстве. Подписание указа об этих изменениях ожидается в ближайшие дни, все согласования проекта документа завершены.

Об этом заявил 29 июня на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

По его словам, категории льготников, о которых написано в указе №13, будут сохранены, а сам указ останется в действии параллельно с новым указом о субсидировании, передает БЕЛТА.

В отличие от старого указа, новый документ устанавливает другие сроки кредитования: если ранее это было 20 и 40 лет, то сейчас кредит нужно будет выплатить максимум до 20 лет.

В законопроекте сказано, что субсидирование будет осуществляться не только в Беларусбанке и Белагропромбанке (с господдержкой), но и в коммерческих банках. В настоящее время, кроме вышеназванных банков, еще 15 банков Беларуси кредитуют жилищное строительство.

Горваль сообщил, что система прямых льготных кредитов через перечисление средств банками постепенно будет заменена системой субсидирования не банков, а непосредственно граждан.

Гражданин может взять кредит на строительство жилья в коммерческом банке и получить субсидию, которую использует для погашения этого кредита.

«Например, если он получает кредит под 20% и относится к категории нуждающихся по указу № 13 по господдежке граждан при строительстве жилья (его действие не отменяется), государство компенсирует ему разницу в зависимости от его категории (15% в случае, когда ставка льготного кредита составляет 5%, 19%, когда 1%, многодетным семьям с четырьмя детьми – полная компенсация)», – отметил начальник управления.

«Финансовые нагрузки граждан будут примерно на уровне указа № 13, а ежегодное субсидирование будет скользящим, нефиксированной суммой», – сказал Горваль.

По словам представителя Минстройаархитектуры, новый указ будет принят в целях ухода от директивного кредитования, которое критикуется международными финансовыми организациями.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти задумались об изменениях системе адресной государственной поддержки в жилищном строительстве. Подписание указа об этих изменениях ожидается в ближайшие...

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