Охотхозяйство в Миорском районе поставило лесхозу не тех оленей

В отношении должностных лиц Дисненского лесхоза и директора охотхозяйства в Миорском районе возбуждено уголовное дело за сделку по поставке не тех оленей, которые были нужны, и не в установленный срок, сообщили в Комитете госконтроля области.

Прокуратура Новополоцка возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Дисненского лесхоза и директора ООО «Обстерно» по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти и служебных полномочий).

Директор лесхоза, действуя по предварительному сговору с начальником отдела лесного хозяйства и лесовосстановления (председателем конкурсной комиссии), инженером по охотничьему хозяйству лесхоза и директором ООО «Обстерно», совершили незаконную сделку из корыстной заинтересованности. Чтобы избежать мер дисциплинарного воздействия со стороны своего руководства за невыполнение мероприятий Госпрограммы «Белорусский лес» на 2016−2020 годы, они серьезно превысили свои полномочия.

В частности, в 2016 году при государственной закупке за счет средств областного бюджета 40 особей оленя благородного на сумму около 100 тысяч рублей ООО «Обстерно» стало победителем открытого конкурса по поставке. Хотя должностным лицам лесхоза было известно, что цена предложения не является наименьшей, а предложение не соответствует требованиям конкурсных документов. Требовалось приобрести 4 самца и 16 самок и 20 особей молодняка до года, а было предложено 17 взрослых самцов и 23 самки молодняка до 7 месяцев.

В последующем были также нарушены сроки выполнения договора между лесхозом и облисполкомом. В фиктивной накладной, представленной в орган казначейства для оплаты, содержались недостоверные сведения о приобретении и поступлении в лесхоз в декабре 2016 года 40 благородных оленей (фактически это произошло в январе 2017-го).

В результате был причинен существенный вред государственным интересам, из областного бюджета незаконно получены около 100 тысяч рублей.