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В Минске во время репетиции парада мужчина снял штаны перед военной техникой и ударил инспектора
29.06.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел в субботу в районе Парка Победы. Во время репетиции парада мужчина выбежал перед колонной военной техники и снял штаны.
Видео случившегося на своем канале на Youtube разместила пользователь Valery Ryseva. На съемке видно, как мужчина выбегает на проезжую часть, спускает штаны и секунд тридцать покачивает бедрами перед движущейся техникой.
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В какой-то момент его заметил инспектор ДПС и не спеша направился к хулигану. Нарушитель порядка натянул штаны, а затем ударил милиционера по лицу и попытался скрыться.
Как пишет Valery Ryseva в комментарии под видео, мужчину задержали. Он был очень пьян.
В ГУВД Мингорисполкома TUT.BY пообещали прокомментировать инцидент позже.
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Инцидент произошел в субботу в районе Парка Победы. Во время репетиции парада мужчина выбежал перед колонной военной техники и снял штаны.
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