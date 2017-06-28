|
На улицах Могилева волонтеры нарисовали схемы для обучения танцам
29.06.2017 17:50 — Новости Общества | Tut.by
Схемы, следуя которым даже «чайник» сможет станцевать вальс, румбу или фокстрот, появились на улицах и площадях Могилева. Такой подарок землякам сделали волонтеры Центра городских инициатив,
Пошагово асфальт для танцев расчерчен в пяти местах: возле Дворца гимнастики, близ торгового центра «Престон», на набережной Днепра, в сквере 40-летия Победы и около Дворца культуры области.
Авторы признались, что их новый проект рассчитан на то, чтобы поднять людям настроение. Они надеются, что земляки оценят их идею и будут осваивать танцевальную азбуку прямо на улице — себе и другим на радость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Схемы, следуя которым даже "чайник" сможет станцевать вальс, румбу или фокстрот, появились на улицах и площадях Могилева.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии