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В Минской области ограничили купание в пяти водоемах

29.06.2017 18:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по результатам проверки ограничил купание детей в пяти водоемах области.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Как сообщается на сайте ведомства, по результатам нестандартных лабораторных исследований проб воды из поверхностных водоемов в настоящее время ограничено купание детей в водоеме «Рудня» и р. Случь Слуцкого района, в месте купания на р. Неман по ул. Школьной аг. Могильно Неманского с/с, месте купания на реке Усса по ул. Школьной аг. Семеновичи Узденскогго с/с, месте купания на водоеме по ул. Неманской г. Узда Узденского района.

В рамках государственного санитарного надзора отобрано и исследовано 1403 пробы воды из поверхностных водоемов, 9 проб воды не соответствовали по санитарно-химическим показателям (Слуцкий район — 2, Вилейский район — 3, Солигорский — 4) и 12 проб по микробиологическим показателям (Слуцкий — 2, Узденский — 10).

Всего за период купального сезона 2017 года проведена оценка состояния всех зон рекреации, в ходе которой на 43 зонах выявлялись нарушения в части оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок для личного и общественного автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

В целях устранения имевшихся недостатков направлено 58 предписаний/рекомендаций. По фактам выявленных нарушений наложено 4 штрафа на сумму 759 руб., направлено 1 ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Работа по надзору за наведением порядка и благоустройством зон отдыха населения у водных объектов продолжается.

 
 
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Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по результатам проверки ограничил купание детей в пяти водоемах области.

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