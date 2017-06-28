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Отпущены из СИЗО еще 4 фигуранта дела "Белого легиона"

29.06.2017 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Еще четыре фигуранта так называемого дела "Белого легиона" вышли на свободу из СИЗО-1.

Отпущены из СИЗО еще 4 фигуранта дела "Белого легиона"
© Sputnik / Виктор Толочко
На свободе еще 4 фигуранта дела "Белого легиона"

Под стражей по делу о подготовке в республике массовых беспорядков на День Воли остается все меньше людей – во вторник были отпущены три человека, а в среду – еще четверо.

Из СИЗО-1 в четверг вышли на свободу Андрей Комлик-Яматин, Иван Ковальчук, Андрей Дундуков и Дмитрий Новик. Все они были задержаны в марте текущего года.

КГБ Беларуси в марте возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках, было задержано около 30 человек, некоторые позднее были отпущены из СИЗО. В апреле комитет возбудил уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования. Тогда соответствующие обвинения были предъявлены 20 лицам. Позднее КГБ прекратил уголовное преследование ряда лиц по делу о подготовке массовых беспорядков и 16 июня передал в СК дело по обвинению этих лиц в создании незаконного вооруженного формирования.

Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения президентом Александром Лукашенко в марте могилевского предприятия "Кроноспан", где он заявил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия на День Воли (25 марта – Sputnik).

 
Теги: Минск
 
 
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За три дня из столичных СИЗО вышли 10 человек, задержанных в марте за подготовку в республике массовых беспорядков.

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