Видеофакт: в Минске прошла репетиция воздушного парада

Дважды за день в четверг, 29 июня, над центральной частью белорусской столицы ревели двигатели и лопасти боевой авиации Вооруженных сил Беларуси, также в небе над Минском, готовясь к параду, пролетели самолеты гражданской авиации. Над городом прошли фронтовые бомбардировщики Су-34, российские истребители Су-27, модернизированные белорусские Миг-29, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76МД.

Экипажи двигались в небе звеньями в строгой последовательности. Облет происходил на пяти различных скоростях: 60, 160, 200, 350 и 500 км/ч. Известно, что летчиками запланировано исполнение нескольких сложных фигур высшего пилотажа, которыми они порадуют гостей парада в День Независимости 3 июля.

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