|
Прокурор запросил для обвиняемых по делу ошмянских таможенников от 3 до 12,5 лет колонии
29.06.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Государственный обвинитель запросил для ошмянских таможенников, обвиняемых в организации широкомасштабной схемы уклонения от уплаты таможенных платежей, от 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение до 12,5 лет отбывания наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Прокурор запросил для подсудимого Юрия Ковальчука 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и выполнением функций представителя власти сроком на 5 лет.
Гособвинитель также попросил суд взыскать с обвиняемых в доход государства суммы причиненного ущерба. Озвученные суммы варьировались от $ 3,3 тыс. до более чем $ 124 тыс.
На скамье подсудимых
Согласно версии обвинения, участники преступной группы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гособвинитель также попросил суд взыскать с обвиняемых в доход государства суммы причиненного ущерба. Озвученные суммы варьировались от $ 3,3 тыс. до более чем $ 124...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии