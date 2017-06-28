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Прокурор запросил для обвиняемых по делу ошмянских таможенников от 3 до 12,5 лет колонии

29.06.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Государственный обвинитель запросил для ошмянских таможенников, обвиняемых в организации широкомасштабной схемы уклонения от уплаты таможенных платежей, от 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение до 12,5 лет отбывания наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Прокурор запросил для подсудимого Юрия Ковальчука 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и выполнением функций представителя власти сроком на 5 лет.

Гособвинитель также попросил суд взыскать с обвиняемых в доход государства суммы причиненного ущерба. Озвученные суммы варьировались от $ 3,3 тыс. до более чем $ 124 тыс.

На скамье подсудимых 16 человек, 11 из них находятся под стражей, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Действия 12 лиц квалифицированы по ч.3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) УК РБ, остальным вменяются ч.3 ст. 430, ч.2 ст. 431, ч.3 ст. 425 УК РБ.

Согласно версии обвинения, участники преступной группы за взятки в нарушение таможенного законодательства осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий товаров через государственную границу Беларуси в пункте пропуска «Каменный Лог». Суммы незаконного денежного вознаграждения составляли от $ 250 до $ 3 тыс. в зависимости от количества перемещаемых грузов. Один из участников преступной группы за ежемесячное вознаграждение в $ 1 тыс. осуществлял прикрытие преступной деятельности путем передачи им сведений о планируемых ГТК проверочных мероприятиях.

 
 
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Гособвинитель также попросил суд взыскать с обвиняемых в доход государства суммы причиненного ущерба. Озвученные суммы варьировались от $ 3,3 тыс. до более чем $ 124...

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