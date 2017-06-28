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Страховой стаж для пенсий по возрасту уменьшен некоторым белорусам

29.06.2017 19:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Продолжительность трудового стажа для выплаты пенсий уменьшена некоторым гражданам Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе президента республики.

Страховой стаж для пенсий по возрасту уменьшен некоторым белорусам
© Sputnik/ Сяргей Лескець
Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в четверг 29 июня. Цель документа – повышение уровня пенсионного обеспечения гражданам, которые не смогли сформировать стаж работы, требуемый для назначения пенсии по возрасту, из-за длительного осуществления социально-значимых видов деятельности.

Так, граждане, которые ухаживали за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет‚ лицами, достигшими 80 лет, будут иметь право на пенсию по возрасту, если их страховой стаж составляет не менее десяти лет, а общий стаж работы у мужчин – не менее 40 лет, у женщин – 35 лет.

Уменьшен страховой стаж и для лиц, которые не менее десяти лет проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но по законодательству не получают "военную" пенсию: пенсия по возрасту им будет назначаться при наличии не менее десяти лет страхового стажа и общего стажа: у мужчин – не менее 25 лет, женщин – 20 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в назначении пенсий по возрасту коснулись людей, которые ухаживали за инвалидами, и тех, кто проходил военную службу.

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