Страховой стаж для пенсий по возрасту уменьшен некоторым белорусам

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Продолжительность трудового стажа для выплаты пенсий уменьшена некоторым гражданам Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе президента республики.



© Sputnik/ Сяргей Лескець Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в четверг 29 июня. Цель документа – повышение уровня пенсионного обеспечения гражданам, которые не смогли сформировать стаж работы, требуемый для назначения пенсии по возрасту, из-за длительного осуществления социально-значимых видов деятельности.

Так, граждане, которые ухаживали за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет‚ лицами, достигшими 80 лет, будут иметь право на пенсию по возрасту, если их страховой стаж составляет не менее десяти лет, а общий стаж работы у мужчин – не менее 40 лет, у женщин – 35 лет.

Уменьшен страховой стаж и для лиц, которые не менее десяти лет проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но по законодательству не получают "военную" пенсию: пенсия по возрасту им будет назначаться при наличии не менее десяти лет страхового стажа и общего стажа: у мужчин – не менее 25 лет, женщин – 20 лет.