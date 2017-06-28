Восемь жителей Гродно пытались нелегально перейти белорусско-литовскую границу

Восемь жителей Гродно задержали белорусские пограничники в окрестностях белорусско-литовской границы. Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, все они намеревались незаконно перейти границу через лес.

27 июня в 200 метрах от белорусско-литовской границы пограничный наряд обнаружил двух неизвестных граждан. Заметив пограничников, они предприняли попытку скрыться и побежали в направлении сопредельной территории. На законные требования остановиться мужчины не реагировали. Нарушителей задержали с применением табельного оружия.

Через несколько часов недалеко от границы в окрестностях населенного пункта Головенчицы было обнаружено два оставленных автомобиля. Было принято решение продолжить проведение поисковых мероприятий. И как итог — задержание еще шестерых нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь белорусско-литовскую границу через лес.

Все задержанные оказались жителями Гродно. В настоящее время в отношении нарушителей продолжаются проверочные мероприятия. Начат административный процесс по ст. 23.29 (Покушение на незаконное пересечение государственной границы), 23.30 (Нарушение пограничного режима), 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь.

Санкции данных статей предусматривают наложение штрафа в размере до ста базовых величин, а за оказанное неповиновение законным требованиям пограничников отдельным гражданам может грозить и административный арест.