В Смолевичском районе во время проведения следственного эксперимента сбежал 18-летний житель Жодино

Вечером 29 июня во время проведения следственного эксперимента в Смолевичском районе сбежал подозреваемый. Как сообщает ex-Press.by , это молодой человек 1999 года рождения, житель Жодино.



Фото с сайта ex-Press.by

Известно, что беглец был одет в коричневые брюки и черную куртку. На руке — оторванная часть от наручников.

На подъезде к Жодино дежурили усиленные патрули ДПС. Досматривали все машины, въезжающие и выезжающие из города.

Сотрудники милиции обходили дома и опрашивали местных жителей.

Как сообщили читатели TUT.BY, в 22 часа кордоны были сняты. Пойман ли сбежавший, пока не сообщается.

Напомним, 28 июня стало известно, что в Гродненском районе из исправительного учреждения открытого типа, которое находится в деревне Гиновичи, сбежал 29-летний осужденный .