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В Смолевичском районе во время проведения следственного эксперимента сбежал 18-летний житель Жодино
29.06.2017 22:44 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 29 июня во время проведения следственного эксперимента в Смолевичском районе сбежал подозреваемый. Как
Известно, что беглец был одет в коричневые брюки и черную куртку. На руке — оторванная часть от наручников.
На подъезде к Жодино дежурили усиленные патрули ДПС. Досматривали все машины, въезжающие и выезжающие из города.
Сотрудники милиции обходили дома и опрашивали местных жителей.
Как сообщили читатели TUT.BY, в 22 часа кордоны были сняты. Пойман ли сбежавший, пока не сообщается.
Напомним, 28 июня стало известно, что в Гродненском районе из исправительного учреждения открытого типа, которое находится в деревне Гиновичи,
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Известно, что беглец был одет в коричневые брюки и черную куртку. На руке - оторванная часть от наручников.
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