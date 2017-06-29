Американцы не хотят, чтобы Трамп пользовался личным аккаунтом в Twitter

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Большинство жителей США полагают, что президенту Дональду Трампу нужно прекратить пользоваться личным аккаунтом в соцсети Twitter, такие данные были получены в результате опроса Quinnipiac University.



© REUTERS CARLOS BARRIA Трамп, Рианна и девочка из Сирии вошли в топ влиятельных людей в сети

Респондентам социологи предложили ответить на вопрос, нужно ли президенту США продолжать твитить с личного аккаунта или нет?

Более 61% опрошенных ответили, что Трампу не нужно продолжать использовать личный аккаунт, 32% респондентов высказались "за", а 7% не определились с ответом на данный вопрос.

Опрашивали граждан по телефону с 22 по 27 июня, всего в исследовании участвовали более 1,2 тысячи американцев. Статистическая погрешность при этом составила около 3,4%.