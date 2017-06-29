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Американцы не хотят, чтобы Трамп пользовался личным аккаунтом в Twitter

29.06.2017 22:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Большинство жителей США полагают, что президенту Дональду Трампу нужно прекратить пользоваться личным аккаунтом в соцсети Twitter, такие данные были получены в результате опроса Quinnipiac University.

Американцы не хотят, чтобы Трамп пользовался личным аккаунтом в Twitter
© REUTERS CARLOS BARRIA
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Респондентам социологи предложили ответить на вопрос, нужно ли президенту США продолжать твитить с личного аккаунта или нет?

Более 61% опрошенных ответили, что Трампу не нужно продолжать использовать личный аккаунт, 32% респондентов высказались "за", а 7% не определились с ответом на данный вопрос.

Опрашивали граждан по телефону с 22 по 27 июня, всего в исследовании участвовали более 1,2 тысячи американцев. Статистическая погрешность при этом составила около 3,4%.

 
Теги: Минск
 
 
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Опрашивали граждан по телефону, всего в исследовании участвовали более 1,2 тысячи американцев

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