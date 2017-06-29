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IT-бизнесмен Прокопеня заплатит рекордные $1,4 млн подоходного налога

29.06.2017 21:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня стал первым физлицом в Беларуси по величине уплаченного за 2016 год подоходного налога.

IT-бизнесмен Прокопеня заплатит рекордные ,4 млн подоходного налога
© Фото: пресс-служба президента
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"Сегодня в Министерстве по налогам и сборам сказали, что я по 2016, как и по многим другим годам, номер один в стране по подоходному налогу", – написал Прокопеня на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что МНС отметило его с данным достижением – на имя бизнесмена пришло благодарственное письмо за подписью министра Сергея Наливайко.

"Министерство по налогам и сборам искренне благодарит вас за добросовестное исполнение налоговых обязательств и наиболее значительный вклад как гражданина в формирование бюджета страны на протяжении ряда лет", – говорится в письме МНС.

Как сообщает ресурс TUT.by со ссылкой на ИМНС Минска, Прокопеня за 2016 год задекларировал 27,9 миллиона рублей – около 14,4 миллиона долларов США.

Прокопеня стал широко известен в Беларуси после того, как Следственный комитет в середине марта 2015 года возбудил в отношении него уголовное дело. Его заключили под стражу, а из СИЗО предпринимателя отпустили в декабре — после того, как возместил ущерб.

Прокопеня инвестировал в разработку мобильных приложений и ПО для финансовых институтов. В 2009, 2010 и 2011 годах признавался лучшим предпринимателем Минска. Три года назад он продал свою компанию-разработчика приложений под iPhone Viaden Media, мобильными приложениями которой пользуются более 30 миллионов человек в 200 странах мира, израильскому миллиардеру Тедди Саги. В 2012 году бизнесмен зарегистрировал в Лондоне управляющую компанию инвестиционного фонда exp (capital), которая в январе 2014 года заняла первую строчку в топ-15 белорусских IT-стартапов.

 
Теги: Минск
 
 
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МНС отметило его с данным достижением – на имя бизнесмена пришло благодарственное письмо за подписью министра Сергея Наливайко.

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