|
IT-бизнесмен Прокопеня заплатит рекордные $1,4 млн подоходного налога
29.06.2017 21:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. Белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня стал первым физлицом в Беларуси по величине уплаченного за 2016 год подоходного налога.
© Фото: пресс-служба президента
"Сегодня в Министерстве по налогам и сборам сказали, что я по 2016, как и по многим другим годам, номер один в стране по подоходному налогу", – написал Прокопеня на своей
Он также сообщил, что МНС отметило его с данным достижением – на имя бизнесмена пришло благодарственное письмо за подписью министра Сергея Наливайко.
"Министерство по налогам и сборам искренне благодарит вас за добросовестное исполнение налоговых обязательств и наиболее значительный вклад как гражданина в формирование бюджета страны на протяжении ряда лет", – говорится в письме МНС.
Как сообщает ресурс
Прокопеня стал широко известен в Беларуси после того, как Следственный комитет в середине марта 2015 года
Прокопеня инвестировал в разработку мобильных приложений и ПО для финансовых институтов. В 2009, 2010 и 2011 годах признавался лучшим предпринимателем Минска. Три года назад он продал свою компанию-разработчика приложений под iPhone Viaden Media, мобильными приложениями которой пользуются более 30 миллионов человек в 200 странах мира, израильскому миллиардеру Тедди Саги. В 2012 году бизнесмен зарегистрировал в Лондоне управляющую компанию инвестиционного фонда exp (capital), которая в январе 2014 года заняла первую строчку в топ-15 белорусских IT-стартапов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МНС отметило его с данным достижением – на имя бизнесмена пришло благодарственное письмо за подписью министра Сергея Наливайко.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии