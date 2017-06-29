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Псевдо-Элвис готов засвидетельствовать любой брак 1 июля в Минске

29.06.2017 21:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Двойник Короля рок-н-ролла Элвиса Пресли сможет зарегистрировать любой брак 1 июля в Минске, сообщили Sputnik организаторы музыкального фестиваля "Энергия лета".

Масштабное музыкальное событие состоится в белорусской столице в предстоящую субботу. Участие в мероприятии примут ди-джеи из Беларуси, России, Венгрии. Фестиваль пройдет в аквапарке Dreamland.

"Свое мастерство на "Энергии лета" продемонстрируют 76 звезд мировой EDM-индустрии. Stadiumx, Bobina, Feel, Magnit & Slider, Going Deeper, Matvey Emerson, Arston и многие другие закрутят винилы на своих орбитах и будут играть для Вас на протяжении 20 часов", — рассказали организаторы.

На фестивале разместится более пятнадцати разнообразных зон развлечения и отдыха, а также фудкорты. На территории аквапарка параллельно будут организованы футбольный фристайл, выставка машин, музыкальные баттлы и многочисленные мастер-классы. На протяжении всего фестиваля будет работать школа ди-джеев.

А желающие связать воедино судьбы смогут получить благословение от самого Элвиса Пресли. Организаторы обещают, что "звезда" зарегистрирует любой брак и засвидетельствует его соответствующим сертификатом.

 
Теги: Минск
 
 
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Открытие сезона электронной музыки состоится 1 июля в Минске, в Беларусь приедут более 70 знаменитых ди-джеев.

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