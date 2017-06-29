Оплатить счета в ЕРИП нельзя будет ночью 30 июня

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Автоматизированная информационная система "Расчет" не будет работать до утра 30 июня, сообщили Sputnik в четверг в НКФО "Единое расчетное и информационное пространство".



© Pixabay В ЕРИП появится возможность возврата платежей по необходимости

По информации организации, приостановление функционирования системы связано с переходом Беларуси с 4 июля текущего года на применение международной структуры номера счета (IBAN), а также банковского идентификационного кода (BIC).

"Для обновления программного обеспечения и проведения необходимых организационных мероприятий, функционирование АИС "Расчет" будет приостановлено c 23:30 29 июня до 6:00 30 июня", – сказали в ЕРИП.

Там также отметили, что если время технологических работ будет увеличено, пользователей об этом уведомят отдельно.

В организации принесли гражданам извинения за доставленные временные неудобства.