Суд над Бурыкиным: пистолеты от РНЕ, патроны и забывшие все свидетели

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Настоятеля православного храма в Гатово Константина Бурыкина задержали в Минске в ноябре прошлого года: после осмотра его квартиры были найдены незарегистрированные пистолет и револьвер, а также патроны. Позже в СМИ появилась информация о том, что Бурыкин – приверженец крайне правых взглядов, а на груди у него вытатуирована свастика, за что священник и получил прозвище "батюшка со свастикой".



© Sputnik / Виктор Толочко "Батюшка со свастикой" признал свою вину

Дело бывшего священника начали рассматривать в суде Заводского района Минска спустя полгода после задержания – 29 июня. Читайте обзор Sputnik о первом дне слушаний по резонансному делу.

Ржавые пистолеты

Бурыкин обвиняется в том, что незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы. Как следует из описания, зачитанного гособвинителем, у бывшего священника дома найдены были пистолет и револьвер времен Второй мировой войны, непригодные к стрельбе ввиду отсутствия некоторых деталей, а также старые патроны. Также сообщено, что обнаруженное оружие уже достаточно ржавое.

Часть патронов Бурыкин, по его словам, обнаружил в детских игрушках – его старший сын мог их найти на стройке и принести домой. Священник утверждает, что положил патроны в сейф, а потом забыл о них. Пистолет и револьвер оказались у него не случайно: их, как заявил Бурыкин, в начале нулевых он получил от членов запрещенной в Беларуси организации "Русское национальное единство" (РНЕ).

"На одной из встреч мне были вручены в подарок пистолеты, которые у меня и были обнаружены при обыске в ноябре. Я спросил, не являются ли они боевыми, мне сказали, что нет, поэтому проблем с законом не будет. Я с благодарностью принял в дар, и они хранились у меня дома как добрая память. Злого умысла у меня никогда не было их использовать", – заверил Бурыкин в суде.

Священник и РНЕ

Работать с националистической организацией было не инициативой самого Бурыкина. По словам священника, приблизительно в 2000 году, еще до попадания РНЕ в список запрещенных, организация обратилась в минскую епархию с просьбой о том, чтобы им дали святого отца.

"Я окормлял их три-четыре года, всего было около пяти встреч, потом после каждой сдавал отчеты владыке Филарету", – отметил Бурыкин.



© Sputnik / Виктор Толочко Свидетель: к Бурыкину пришли по анонимному письму

По словам бывшего священнослужителя, он проводил духовные беседы с членами организации, проводил для них крещения и обряды венчания. О "профиле" РНЕ он знал и раньше.

"Когда предложили их окормлять, меня это заинтересовало, и я не видел сначала ничего плохого. Потом я заметил какую-то деструктивность в них, а когда пошли перегибы, мне церковное руководство сказало прекратить с ними контакты", – пояснил Бурыкин.

При обысках дома у священника были найдены книги и другие материалы нацисткой направленности – об этом рассказали в суде понятые. Бурыкин признал, что эти вещи принадлежат ему.

Бурыкина "подставили"?

Бывший священнослужитель в ходе заседания заявил, что его подставили завистники из белорусской Федерации пауэрлифтинга, в которой он работал несколько последних лет.

"Обыск у меня произошел, так как я с 2014 года взял под шефство восстановление Федерации пауэрлифтинга, поднимал все это с колен. Построил и спортивные объекты в Гатово. Появилось много завистников внутри федерации. А когда начались успехи, против меня пошла негативная информация, в связи с этим недоброжелатели заявляли в органы внутренних дел", – уверен Бурыкин.

Как заявила в суде одна из свидетельниц по делу, ей сотрудники правоохранительных органов говорили, что "наводку" на Бурыкина дали посредством анонимного письма.

Путаница свидетельниц

В первый день судебных слушаний в суде выступили две свидетельницы – они присутствовали в квартире Бурыкина в качестве понятых.

"Нас позвали от колледжа, мы оканчиваем юридический колледж БГУ", – сообщили они.

В ходе общения свидетельниц с адвокатом так и не удалось выяснить, почему обе они говорят про то, что в каждой из комнат было найдено по пять патронов, и они были упакованы в два пакета, а в самих пакетах затем было обнаружено неравное количество боеприпасов.



© Sputnik / Виктор Толочко Свидетельница по делу Бурыкина: "Страшно"

Заметил адвокат Бурыкина и некоторые другие "нестыковки" с материалами дела, из-за чего он заявил, что необходимо пригласить как свидетелей и правоохранителей, чтобы установить, что, где и в какой последовательности было обнаружено в квартире Бурыкина.

"Почему вы не даете показания о том, за что подписывались в протоколе под каждой страницей?" – спросил адвокат.

Девушки признали, что могли быть невнимательны, и часто повторяли, что уже не помнят деталей.

"В будущем будьте внимательней", – призвал адвокат свидетельниц.

Рассмотрение дела Бурыкина продолжится в суде Заводского района Минска 5 июля.