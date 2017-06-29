ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд над Бурыкиным: пистолеты от РНЕ, патроны и забывшие все свидетели

29.06.2017 20:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Настоятеля православного храма в Гатово Константина Бурыкина задержали в Минске в ноябре прошлого года: после осмотра его квартиры были найдены незарегистрированные пистолет и револьвер, а также патроны. Позже в СМИ появилась информация о том, что Бурыкин – приверженец крайне правых взглядов, а на груди у него вытатуирована свастика, за что священник и получил прозвище "батюшка со свастикой".

Суд над Бурыкиным: пистолеты от РНЕ, патроны и забывшие все свидетели
© Sputnik / Виктор Толочко
"Батюшка со свастикой" признал свою вину

Дело бывшего священника начали рассматривать в суде Заводского района Минска спустя полгода после задержания – 29 июня. Читайте обзор Sputnik о первом дне слушаний по резонансному делу. 

Ржавые пистолеты 

Бурыкин обвиняется в том, что незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы. Как следует из описания, зачитанного гособвинителем, у бывшего священника дома найдены были пистолет и револьвер времен Второй мировой войны, непригодные к стрельбе ввиду отсутствия некоторых деталей, а также старые патроны. Также сообщено, что обнаруженное оружие уже достаточно ржавое. 

Часть патронов Бурыкин, по его словам, обнаружил в детских игрушках – его старший сын мог их найти на стройке и принести домой. Священник утверждает, что положил патроны в сейф, а потом забыл о них. Пистолет и револьвер оказались у него не случайно: их, как заявил Бурыкин, в начале нулевых он получил от членов запрещенной в Беларуси организации "Русское национальное единство" (РНЕ).

"На одной из встреч мне были вручены в подарок пистолеты, которые у меня и были обнаружены при обыске в ноябре. Я спросил, не являются ли они боевыми, мне сказали, что нет, поэтому проблем с законом не будет. Я с благодарностью принял в дар, и они хранились у меня дома как добрая память. Злого умысла у меня никогда не было их использовать", – заверил Бурыкин в суде. 

Священник и РНЕ 

Работать с националистической организацией было не инициативой самого Бурыкина. По словам священника, приблизительно в 2000 году, еще до попадания РНЕ в список запрещенных, организация обратилась в минскую епархию с просьбой о том, чтобы им дали святого отца. 

"Я окормлял их три-четыре года, всего было около пяти встреч, потом после каждой сдавал отчеты владыке Филарету", – отметил Бурыкин.

Суд над Бурыкиным: пистолеты от РНЕ, патроны и забывшие все свидетели
© Sputnik / Виктор Толочко
Свидетель: к Бурыкину пришли по анонимному письму

По словам бывшего священнослужителя, он проводил духовные беседы с членами организации, проводил для них крещения и обряды венчания. О "профиле" РНЕ он знал и раньше. 

"Когда предложили их окормлять, меня это заинтересовало, и я не видел сначала ничего плохого. Потом я заметил какую-то деструктивность в них, а когда пошли перегибы, мне церковное руководство сказало прекратить с ними контакты", – пояснил Бурыкин. 

При обысках дома у священника были найдены книги и другие материалы нацисткой направленности – об этом рассказали в суде понятые. Бурыкин признал, что эти вещи принадлежат ему. 

Бурыкина "подставили"?

Бывший священнослужитель в ходе заседания заявил, что его подставили завистники из белорусской Федерации пауэрлифтинга, в которой он работал несколько последних лет.

"Обыск у меня произошел, так как я с 2014 года взял под шефство восстановление Федерации пауэрлифтинга, поднимал все это с колен. Построил и спортивные объекты в Гатово. Появилось много завистников внутри федерации. А когда начались успехи, против меня пошла негативная информация, в связи с этим недоброжелатели заявляли в органы внутренних дел", – уверен Бурыкин. 

Как заявила в суде одна из свидетельниц по делу, ей сотрудники правоохранительных органов говорили, что "наводку" на Бурыкина дали посредством анонимного письма. 

Путаница свидетельниц

В первый день судебных слушаний в суде выступили две свидетельницы – они присутствовали в квартире Бурыкина в качестве понятых. 

"Нас позвали от колледжа, мы оканчиваем юридический колледж БГУ", – сообщили они. 

В ходе общения свидетельниц с адвокатом так и не удалось выяснить, почему обе они говорят про то, что в каждой из комнат было найдено по пять патронов, и они были упакованы в два пакета, а в самих пакетах затем было обнаружено неравное количество боеприпасов.

Суд над Бурыкиным: пистолеты от РНЕ, патроны и забывшие все свидетели
© Sputnik / Виктор Толочко
Свидетельница по делу Бурыкина: "Страшно"

Заметил адвокат Бурыкина и некоторые другие "нестыковки" с материалами дела, из-за чего он заявил, что необходимо пригласить как свидетелей и правоохранителей, чтобы установить, что, где и в какой последовательности было обнаружено в квартире Бурыкина.

"Почему вы не даете показания о том, за что подписывались в протоколе под каждой страницей?" – спросил адвокат. 

Девушки признали, что могли быть невнимательны, и часто повторяли, что уже не помнят деталей. 

"В будущем будьте внимательней", – призвал адвокат свидетельниц. 

Рассмотрение дела Бурыкина продолжится в суде Заводского района Минска 5 июля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд над бывшим священником, известным в СМИ как "батюшка со свастикой", начался в Минске 29 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Страховой стаж для пенсий по возрасту уменьшен некоторым белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика