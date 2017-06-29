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Кооператоры Брестской области заготовили клубники почти в полтора раза больше прошлогоднего

30.06.2017 07:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Кооператоры Брестской области в текущем сезоне заготовили клубники на 40% больше, чем в прошлом году, сообщил БЕЛТА заместитель председателя правления областного союза потребительских обществ Алексей Макаревич.


По оперативным данным, потребсоюзы региона заготовили 230 т красной ягоды. За весь прошлый сезон ее было приобретено 140 т. Самым массовым поставщиком клубники традиционно является Лунинецкий район. На его долю приходится 180 т. В лидерах также Барановичский и Ивановский районы.

По словам Алексея Макаревича, пик клубничного сезона уже прошел, но ягоду продолжают принимать и реализовывать покупателям.

«Товарную клубнику сразу же отправляем в розничную сеть, промышленного вида отгружаем на перерабатывающие предприятия — консервные и винодельческие заводы. Также прорабатываются вопросы сбыта клубники в страны ЕС», — рассказал зампредседателя облпотребсоюза. Он добавил, что кооператоры позаботятся о том, чтобы ягода была на прилавках магазинов и в межсезонье. Для этого планируется заложить в морозильный тоннель Ивановского райпо не менее 10 т клубники.

В Брестской области начинается черничный сезон. Стартовал он немного позднее обычного. Оценить перспективы урожая пока сложно. Сейчас ягоды на рынках можно встретить точечно.

Помимо этого, в регионе продолжается сезон заготовок огурцов. На сегодня закуплено 1,4 тыс. т, что на 250 т больше, чем на аналогичную дату 2016 года. Выращенные в Брестской области овощи покупают не только жители Беларуси, но и россияне. В страну-соседку предприятия Брестского облпотребсоюза экспортировали уже 600 т огурцов.

 
 
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Самым массовым поставщиком клубники традиционно является Лунинецкий район.

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