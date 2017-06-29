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"Ад перапечы да гарды". На Гомельщине проведут дни белорусской кухни

30.06.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомельской области с 3 по 12 июля пройдут дни белорусской кухни. Местные кафе и рестораны предложат посетителям популярные и малоизвестные национальные блюда по специальным ценам, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

В гастрономическую акцию включится более 20 предприятий общественного питания Гомеля, Мозыря, Калинковичей, Рогачева, Речицы, Жлобина. Меню белорусской недели представит уникальные рецепты здешних регионов. Это и свежевыпеченный хлеб (перепеча), и запеченные мясные продукты (пячисто), и домашняя жаренка по-белорусски с грибами. Организаторы акции обещают удивлять:

— В эти дни в кафе и ресторанах будут подавать не только деревенские блюда, многие из которых нам хорошо известны, но и деликатесы, которыми лакомились с княжеского стола.

Белорусский салат «Гарда», «Суполка кухараў» — теплый мясной салат, карп по-белорусски в топленом масле с овощами — и это лишь некоторые из названий обещанных блюд.

Кстати, организаторы не таятся, специальные цены называют. Минимально будет стоить перепеча — 50 копеек за 100 граммов, а самое дорогое блюдо акционной недели — карп по-белорусски. 100−150 граммов рыбки, приготовленной по старинному рецепту, обойдется в 7 рублей 30 копеек.

 
Теги: Гомель
 
 
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Местные кафе и рестораны предложат посетителям популярные и малоизвестные национальные блюда по специальным ценам.

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